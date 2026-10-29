Mund ta kalosh gjithë jetën duke qenë fetar, pa iu afruar Allahut as edhe një hap të vetëm!

Mund të biesh një mijë herë në sexhde, e pastaj të ngrihesh dhe t’ia thyesh zemrën një njeriu. Çfarë sexhdeje është ajo që nuk ta ka thyer mendjemadhësinë?!
Mund ta mbash Kuranin në xhep dhe t’i varësh ajetet e tij në muret e shtëpisë, por ku janë ajetet e mëshirës në mënyrën se si sillesh me të tjerët?
Lloji më i rrezikshëm i padijes është të mendosh se je i vetëdijshëm vetëm sepse je fetar. Adhurimet, të vetme, nuk të bëjnë të vetëdijshëm, nëse njeriu nuk ndryshon nga brenda.
Nuk është nevoja t’i mburresh Zotit me fetarinë tënde, t’ia dëshmosh fetarinë tënde. Njeriu që ke përballë ka nevojë të ndjejnë fetarinë, sinqeritetin, mëshirën dhe drejtësinë tënde.
Mos e bëj fenë një maskë që e vë mbi fytyrë, por një të vërtetë që e jeton çdo ditë.
Sepse adhurimi më i thellë nuk është vetëm ai që e kryen me trupin tënd, por edhe ai që lë gjurmë drite në sjelljen tënde.
Hoxhë Halil Avdulli