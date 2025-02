Një i mençur kishte thënë: Për të qenë i edukuar, duhet t’i plotësosh tri kushte:

– Të kesh mirësjellje ndaj atij që e njeh dhe atij që nuk e njeh!

– Mos të thuash apo veprosh diçka që i dëmton të tjerët!

– Të kesh durim nëse të tjerët të dëmtojnë ty!

Ndërsa Muhamedi a.s. thoshte : ” Më së afërmi me mua Ditën e Gjykimit do të jetë ai që është më i moralshëm-edukuar”.

Mundohu të jesh i tillë!



Prof. Ekrem Maqedonci