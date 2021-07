Muzeu më i madh i astronomisë në botë do të hapet në Shangai

Muzeu më i madh i astronomisë në botë po hapet në Shangai dhe forma e tij komplekse është hartuar për të pasqyruar gjeometrinë e kozmosit.

Pa vija të drejta ose kënde të drejta të përdorura, struktura formohet nga tre harqe të mbivendosur që aludojnë në orbitat e trupave qiellorë.

Muzeu i astronomisë që do të hapet të premten në Shanghai me 420,000 metra katrorë – një degë e Muzeut të Shkencës dhe Teknologjisë së Shangait – do të strehojë ekspozita, një planetar, një observator dhe një teleskop diellor të gjatë 78 metra. Ajo u konceptua nga firma amerikane Ennead Architects, e cila në vitin 2014 fitoi një konkurs ndërkombëtar për të dizajnuar ndërtesën.

“Ne me të vërtetë menduam se mund të shfrytëzonim arkitekturën për të sjellë një ndikim të jashtëzakonshëm në tërë këtë përvojë”, tha projektuesi kryesor dhe partneri Thomas J. Wong në një intervistë me video. “Ndërtesa ka për qëllim të jetë ky mishërim i arkitekturës së frymëzuar astronomikisht”, shkruan CNN.

Duke paraprirë muret e drejtë në favor të vijave të harkimit, Wong dhe ekipi i tij shpresuan të tregojnë se gjithçka në univers është në lëvizje të vazhdueshme dhe drejtohet nga një varg forcash. Sipas Wong, ata gjithashtu u ndikuan nga “problemi me tre trupa”, pyetja ende e pazgjidhur se si të llogaritet matematikisht lëvizja e tre entiteteve qiellore – si planetët, hënat ose yjet – bazuar në marrëdhëniet e tyre gravitacionale te një tjetër. Ndërsa kjo llogaritje mund të kryhet me dy trupa qiellorë, shtigjet bëhen të vështira dhe të paparashikueshme me tre.

“Arsyeja pse menduam se problemi me tre trupa ishte interesant është sepse është një grup kompleks orbitash”, shpjegoi Wong. “Këto janë marrëdhënie dinamike, në krahasim me një rreth të thjeshtë përreth qendrës. Dhe kjo ishte pjesë e qëllimit (të modelit) – për të kapur atë kompleksitet”. Në modelin e Wong, enigma kozmike përkthehet në tre forma harkore: një okulus, sferë dhe kupolë e përmbysur, duke iu referuar diellit, hënës dhe yjeve, përkatësisht. Secila strehon një tërheqje të rëndësishme të vizitorëve ose funksion të dizajnit.

Vizitorët së pari ndeshen me okulusin, i cili hapet mbi hyrjen kryesore të muzeut. Ai vepron si një orë, duke prodhuar një rreth të dritës së diellit që udhëton nëpër dysheme gjatë gjithë ditës, duke treguar kohën dhe stinën. Tjetra vjen teatri planetar, i cili është i mbyllur në një sferë dhe del nga çatia e ndërtesës si një hënë.

Së fundmi, një kupolë e madhe xhami e përmbysur në kulm u jep vizitorëve mundësinë për të parë qiellin e hapur të natës, në atë që një njoftim për shtyp e përshkroi si “një takim i vërtetë me universin për të përmbyllur përvojën e simuluar brenda”. /Telegrafi/