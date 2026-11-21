Shqetësimet për ndërprerjet e mundshme të furnizimit rriten…së bashku me çmimet
Për shkak të frikës nga ndërprerjet e furnizimit pas sulmit të huuthinjve jemenas ndaj Riadit dhe incidenteve me cisternat në Ngushticën e Hormuzit, çmimet e naftës u rritën në tregjet globale të premten, më 20 nëntor.
Kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent u rritën me 79 cent, ose 0.9 përqind, në 92.77 dollarë për fuçi, ndërsa nafta e papërpunuar amerikane West Texas Intermediate (WTI) për dorëzimin në dhjetor u rrit me 25 cent, në 83.46 dollarë për fuçi, raporton Reuters.
Pavarësisht rritjes së çmimeve, të dy standardet janë në rrugën e duhur për rënien e tyre të tretë javore radhazi. Brent pritet të bjerë me 3.5 përqind këtë javë dhe nafta e papërpunuar amerikane me gati 6 përqind për shkak të pritjeve për një tepricë në treg.
Analisti i Rakuten Securities, Satoru Yoshida, tha se sulmet e huthinjve ndaj Riadit kanë ripërtërirë shqetësimet në lidhje me ndërprerjet e mundshme të furnizimit me naftë në Lindjen e Mesme, duke nxitur blerjet.
Çmimet mbështeten më tej nga pritjet se vendet prodhuese të naftës OPEC+ do të vazhdojnë të koordinojnë shkurtimet e prodhimit.
Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit tha të enjten (19 nëntor) se dy anije cisternë u goditën nga minat detare në Ngushticën e Hormuzit, duke bërë që ato të merrnin flakë.
Sipas analistëve në UOB Group, sulmet e shpeshta ndaj anijeve cisternë, të cilat ishin afërsisht një në ditë në nëntor, vazhdojnë të paraqesin një rrezik të konsiderueshëm gjeopolitik për tregun e naftës.
Ministrat e OPEC+ do të mbajnë një seri takimesh më 29 nëntor për të vendosur mbi politikën e prodhimit të naftës për vitin 2027.
Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë (IEA) ka paralajmëruar se konflikti në Lindjen e Mesme ka shkaktuar ndërprerjen më të madhe në historinë e tregtisë globale të naftës dhe gazit. /tesheshi