Nafta më lirë sot në Kosovë, rënie e lehtë e çmimeve

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (Kosovë) ka publikuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për periudhën 12–13 prill 2026, ku është regjistruar një ulje e lehtë e çmimeve krahasuar me ditën e mëparshme.
Sipas vendimit zyrtar, çmimi i naftës (dizelit) është caktuar në 1.84 euro për litër, duke shënuar një rënie prej rreth 2 centësh. Po ashtu, benzina është vendosur në 1.44 euro për litër, ndërsa gazi në 0.89 euro për litër.
Autoritetet theksojnë se këto çmime janë çmime tavan dhe vlejnë për shitjen me pakicë në të gjithë territorin e vendit, duke synuar stabilizimin e tregut dhe shmangien e abuzimeve me çmimet nga operatorët ekonomikë.
Sipas të dhënave, ndryshimi i fundit i çmimeve vjen si rezultat i lëvizjeve në bursat ndërkombëtare të naftës dhe kursit të këmbimit valutor, faktorë që ndikojnë drejtpërdrejt në çmimet finale për konsumatorët në Kosova.
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë ka bërë të ditur se do të vazhdojë monitorimin e rregullt të tregut të derivateve, me qëllim garantimin e transparencës dhe mbrojtjen e konsumatorëve nga rritjet e pajustifikuara të çmimeve.