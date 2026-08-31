NASA nis një teleskop të ri në hapësirë

NASA ka nisur në hapësirë teleskopin e ri Nancy Grace Roman, i cili do të studiojë disa nga misteret më të mëdha të universit.
Teleskopi, një projekt me vlerë rreth 4 miliardë dollarë, u nis të dielën nga Qendra Hapësinore Kennedy në Florida, në bordin e një rakete SpaceX Falcon Heavy.
Misioni kryesor i Roman është studimi i energjisë së errët dhe materies së errët, dy komponentë misteriozë që përbëjnë pjesën më të madhe të universit. Teleskopi do të studiojë gjithashtu mënyrën se si funksionon graviteti në shkallë të mëdha dhe do të kërkojë ekzoplanetë, pra planetë jashtë sistemit tonë diellor.
Roman do të udhëtojë rreth 1.6 milionë kilometra larg Tokës, drejt një zone të hapësirës të njohur si Pika e Lagranzhit 2.
Misioni është planifikuar të zgjasë të paktën pesë vjet, por teleskopi mund të ketë karburant për të funksionuar edhe pesë vite të tjera.
Roman do të plotësojë punën e teleskopëve të tjerë hapësinorë, si James Webb dhe Hubble.
Një nga objektivat kryesore është krijimi i hartës më të detajuar 3D të universit deri më tani. Vëzhgimet do të mbulojnë më shumë se dy miliardë galaktika.