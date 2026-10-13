Ndalimi i hixhabit në shkolla, ky vend nën revoltë

Nxënësit dhe mësuesit po protestojnë ndaj një vendimi të papritur dhea absurd
Rregullat e reja për uniformat shkollore në Azerbajxhan kanë shkaktuar pakënaqësi publike pasi disa institucione arsimore filluan të ndalojnë hyrjen e studenteve dhe mësueseve femra që mbajnë hixhab. Edhe pse rregulloret nuk e ndalojnë në mënyrë të qartë shaminë myslimane, ato kufizojnë veshjet që autoritetet i konsiderojnë të papajtueshme me parimin e sekularizmit.
Siç raportohet nga Al Jazeera, mësuesja Zahra Hasanova është një nga ato që është përballur me rregullat e reja. Ajo tha se i është thënë se nuk mund ta mbante më hixhabin në punë.
“Sinqerisht, jam e prekur Jam e lënduar. Hixhabi është një zgjedhje personale dhe nëse një ditë vendos ta heq, edhe kjo duhet të jetë zgjedhja ime”, tha Hasanova.
Ndryshimet në rregullore synojnë të futin një kod veshjeje uniform në institucionet arsimore shtetërore, në përputhje me sistemin laik të vendit. Veshje të caktuara që pasqyrojnë historinë, kulturën dhe vlerat kombëtare mund të vishen gjatë ceremonive, me miratimin e këshillit pedagogjik kompetent.
Azerbajxhani është një vend ku rreth 96 përqind e popullsisë deklarohet myslimane. Edhe pse shteti përcaktohet nga kushtetuta si laik, liria e fesë është gjithashtu e garantuar.
Masat e reja kanë shkaktuar reagime në shkolla dhe në rrjetet sociale. Janë publikuar pamje të nxënësve që qajnë dhe përqafojnë mësuesit ndërsa po largoheshin nga hyrjet e institucioneve arsimore. Sipas raporteve të mediave lokale, nxënësit në të paktën dy shkolla kanë bojkotuar mësimin në shenjë proteste.
Gazetari Polad Aslanov, i cili është në burg pasi u dënua për tradhti të lartë në vitin 2020, ka folur gjithashtu kundër rregullave të reja. Ai ka filluar një grevë urie dhe një mesazh që shpjegon lëvizjen e tij është postuar në Facebook nga gruaja e tij Gulmira Aslanova.
“Edhe pse jam në burg, po ngre zërin tim kundër shkeljes së të drejtave tona kushtetuese me të vetmen mjet lufte që kam në dispozicion, një grevë urie”, tha Aslanov.
Pakënaqësia është përhapur edhe në Turqi, ku demonstruesit në Stamboll protestuan para konsullatës së Azerbajxhanit dhe u bënë thirrje autoriteteve në Baku të rishqyrtojnë vendimin. Disa protestues bënë paralele me ngjarjet e vitit 1997, kur grave që mbanin shami u ishte kufizuar në Turqi qasja në arsim dhe puna në institucionet shtetërore.
Presidenti i Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, tha gjatë një fjalimi në kongresin e partisë së tij se askush nuk duhet të ndërhyjë në mënyrën e jetesës së vendit të tij, por nuk e përmendi drejtpërdrejt Turqinë.
Autoritetet turke ende nuk i janë përgjigjur zyrtarisht deklaratës. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan kishte paralajmëruar më parë për rritjen e diskriminimit ndaj grave myslimane gjatë fjalimit të tij në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 23 shtator.
Diskutimi rreth rregullave të reja kështu u rrit përtej çështjes së uniformave shkollore dhe hapi një debat më të gjerë rreth marrëdhënies midis sekularizmit, lirisë së fesë dhe të drejtës për arsim. /tesheshi