E papritura: Irani, raketa deri në Ballkan

Garda Revolucionare e Iranit heq limitin e rrezes balistike
Sipas Clash Report, Korpusi i Gardës Revolucionare (IRGC) e Iranit tha se ka hequr limitin e vetë-imponuar të rrezes së veprimit prej 2,000 kilometrash për raketat balistike, duke ngritur pyetje nëse Teherani mund të synojë bazat amerikane më larg në Evropë ose në Oqeanin Indian.
“Ky limit është hequr për ne,” tha zëdhënësi i IRGC-së, Gjenerali i Brigadës Hossein Mohebbi në Teheran të shtunën. Ai la të hapur pyetjen nëse Irani tashmë zotëron raketa të afta të tejkalojnë limitin aktual. Ditë më parë, zyrtarët kishin paralajmëruar se Irani do t’u përgjigjej kërcënimeve nga Shtetet e Bashkuara ose Izraeli pa kufizime gjeografike.
Mbështetje për varësinë
Për vite me radhë, IRGC e ka paraqitur këtë kufizim si një lloj sigurie për qeveritë evropiane. Raketat iraniane tashmë mund të arrijnë shtetet e Gjirit Persik, si dhe pjesë të Evropës Juglindore, duke përfshirë Greqinë, Bullgarinë dhe Rumaninë. Rrezja më e madhe mund t’i lejojë gjithashtu Teheranit të vendosë lëshuesit e saj më thellë në lindje të territorit iranian, duke e mbajtur Izraelin brenda rrezes.
Deri në vitin 2019, Mbretëria e Bashkuar, Franca dhe Gjermania thanë se modelet e tyre vlerësuan rrezen e raketës së tipit Khorramshahr, kur mbante një kokë më të lehtë luftarake, në rreth 3,000 kilometra. Në mars, Mbretëria e Bashkuar akuzoi Iranin për lëshimin e raketave drejt ishullit Diego Garcia, një bazë e përbashkët SHBA-Britani e Madhe në Oqeanin Indian që është rreth 4,000 kilometra larg Iranit. Teherani mohoi se kishte synuar bazën, duke e quajtur incidentin një operacion izraelit me flamur të rremë.
Reagimet e Bullgarisë dhe zhvendosja e avionëve amerikanë
Irani e ka paralajmëruar vazhdimisht Bullgarinë këtë vit për praninë e avionëve ushtarakë amerikanë në territorin e saj. Pasi ligjvënësit bullgarë miratuan stacionimin e deri në tetë avionëve tankerë amerikanë në Bazën Ajrore Bezmer në korrik, Teherani tha se zyrtarët bullgarë do të mbahen përgjegjës për vendimin.
Sipas The Wall Street Journal, Shtetet e Bashkuara zhvendosën cisterna karburanti nga RAF Mildenhall në Angli në Gjermani dhe vende të tjera të hënën në përgjigje të kërcënimit nga Irani.
Muhanad Seloom, një ekspert sigurie në Institutin e Diplomuar në Doha, i tha Al Jazeera se masa kishte për qëllim të pengonte sulme të mëtejshme dhe të ushtronte presion mbi Uashingtonin për të arritur një marrëveshje. Ai shtoi se një fluturim i gjatë drejt objektivave më thellë në Evropë do t’u jepte anëtarëve të NATO-s kohë të mjaftueshme për të zbuluar dhe kapur raketat hyrëse.
Presidenti Donald Trump tha të hënën se kishte “moment pozitiv” drejt përfundimit të armiqësive pas bisedimeve me kryeministrin e Katarit në Uashington. /tesheshi