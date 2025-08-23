Ndërpritet furnizimi me ujë në Mitrovicë e Zveçan, shkak dëmtimi i gypit

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Mitrovica” ka njoftuar se pas një dëmtimi të gypit të ujit është ndërprerë furnizimi me ujë të pijes në pjesën veriore të Mitrovicës dhe në Zveçan.
KRU “Mitrovica” ka bërë të ditur se ekipet janë në terren dhe po punojnë në sanimin e dëmtimit.
Tutje, kjo kompani ka bërë të ditur se pas përfundimit të punimeve, furnizimi me ujë të pijes do të rikthehet në normalitet.
“Ju informojmë se ka ndodhur dëmtimi i gypit të ujit në Zveçan, për shkak të së cilës është ndërprerë furnizimi me ujë të pijes në pjesën veriore të Mitrovicës dhe në Zveçan. Ekipet tona janë në terren dhe po punojnë intensivisht në sanimin e dëmtimit. Menjëherë pas përfundimit të punimeve, furnizimi me ujë të pijes do të rikthehet në normalitet”, thuhet në njoftim.