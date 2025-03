Ndihmon për fytin, kollën dhe rrugët e frymëmarrjes, si ta përdorni avullin e dafinës!

Fletët e dafinës përveç se në ushqime kanë forcë të pabesueshme shëruese e cila do t’ju shpëtojë nga ftohja. Në periudhën kur më shpesh gatuajmë bishtaja nuk duhet të harrojmë gjethet e dafinës Gjethet e dafinës gjejnë përdorim të gjerë në mjekësinë popullore. Efektet e tyre mirëbërëse promovojnë shëndetin e organizmit. Por krahas përdorimeve për shëndetin e stomakut, tretjes, flokëve, kundër inflamacionit, zemrës, ankthin e diabetit, gjethet e dafinës janë të fuqishme kundër të ftohurës.

Gjithçka varet vetëm nga mënyra e përdorimit. Pavarësisht se zakonisht kundër të ftohurës, dhimbjeve të fytit apo bllokimit të rrugëve të frymëmarrjes përdoret çaji i dafinës, një tjetër metodë e përdorimit të tyre është edhe më efikase..

Ka të bëjë me avullin e dafinës, i cili zbut menjëherë problemet me kollën, fytin e acaruar por edhe rrugët e frymëmarrjes. Vendosni një tenxhere me 1 litër ujë në zjarr që të vlojë bashkë 4-5 gjethe dafine. Lëreni derisa të nisë të vlojë.

Më pas, largojeni nga zjarri dhe teksa është duke nxjerrë avull vendosni fytyrën aty duke mbajtur një peshqir sipër kokës dhe duke mbuluar pjesën e tenxheres në mënyrë që të mos dalë avulli. Qëndroni për disa minuta sa të rezistoni ndaj avullit të ngrohtë e më pas provojeni sërish.

Nëse nuhasni avullin e gjetheve të ziera të dafinës do të ndiheni më mirë. Avulli do të zbusë sekrecionet dhe shkatërrojë bakteret e bllokuara në aparatin e frymëmarrjes. Këtë trajtim mund ta përdorni dy-tre herë në ditë për të patur një efekt sa më të plotë.

Nëse nuk duroni dot avullin, mund të përgatisni një tjetër kurë natyrale me gjethet e dafinës ka gjithashtu efekte shëruese ndaj të ftohurës duke e përgatitur si çaj. Merrni 4-5 gjethe të thata dafine, 1 shkop kanelle (nëse dëshironi), 1 litër ujë dhe mjaltë. Ziejini gjethet e dafinës dhe kanellës për 20 minuta. Lëreni të ftohet dhe ëmbëlsojeni duke shtuar një lugë çaji mjaltë në filxhan paksa përpara se ta pini.