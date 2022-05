* Në fazën e vetëkontrollit:

Cikërrimet nuk ju bëjnë përshtypje, bile nervat tuaja nuk i shqetëson për fjalët e disa njerëzve qe nuk janë gjë tjetër veç një hiç.

* Në fazën e vetëkontrollit:

Mendjen nuk do ta lini me qira te askush, pavarësisht kush mund të jetë ai, siç nuk do t’i bëni ata që ju rrethojnë të mendojnë shumë për ju.

* Në fazën e vetëkontrollit:

Kur ju rastësisë të takoheni me ndonjë rrenacak, nuk do të lëvizni edhe një qime për rrenat e tij. Përkundrazi, gënjeshtrat janë kundër tij dhe koha e juaj është më e vlefshme sesa të merreni me të!

* Në fazën e vetëkontrollit:

Përpjekja fisnike për t’i udhëzuar njerëzit u takon ju, ndërsa suksesi është në duart e Zotit të botëve. Disa janë të destinuar të jenë injorantë, disa janë të destinuar të mbyten në pusin e mashtrimeve edhe nëse tërë jetën i këshillon.

* Në fazën e vetëkontrollit:

Nuk do të humbni gjithë jetën qe ju ka mbetë, duke kërkuar më të mirën, më të mrekullueshmen dhe më të bukurën, sepse do të kuptoni se ju shkon jeta në pritje! Përkundrazi, do të filloni të pranoni të mirën, të pranueshmen dhe të bukuren, në mënyrë që të gjeni veten pas një kohe në një pozicion pak më të mirë, sesa që ishit.

* Në fazën e vetëkontrollit:

Do të kuptoni se ju jeni përgjegjës për shëndetin dhe të gjitha punët tuaja, sepse askush nuk do t’i bartë problemet tuaja sikur qe askush nuk do ta marrë sëmundjen nga ju! Pra, nuk do të funksiononi në sistemin e qirit të djegur dhe nuk do ta vëni veten në shkallë të dytë, por do të kujdeseni për vetën tuaj pa egoizëm dhe pa i dëmtuar të drejtat e tjerëve përreth jush.

* Në fazën e vetëkontrollit:

Do të kuptoni se për një jetë bujare, thjesht duhet të keni një zemër të pastër, një iniciativë lëvizëse duke u mbështetur gjithëherë tek Zoti, dhe pas kësaj të mirat do t’ju vijnë ngado!

* Në fazën e vetëkontrollit:

Do të kuptoni se zgjedhja juaj e vetme është të jesh i dashur : në Zot, në vetvete, në mirësitë dhe në njerëzoren i bindur se kush mbjell dashuri vjelë jetë!

* Në fazën e vetëkontrollit:

Do të kuptoni që asnjë situat nuk zgjatë pa fund, dhimbja një ditë mbaron edhe padrejtësia do marrë fund një ditë, prandaj nuk duhet të jeni të pashpresë për asgjë.

* Në fazën e vetëkontrollit:

Nuk do të ndiqni lajmet e njerëzve dhe nuk do të gjurmoni lukset e tyre.

Nuk ka rëndësi për ju nëse udhëtuan apo jo, çfarë kanë ngrënë, cila është makina luksoze tyre dhe ku jetojnë ata?! Sepse t’gjitha këto info nuk të ndreqin asgjë nga jeta jote.

* Në fazën e vetëkontrollit:

Do të kujdeseni shumë për veten tuaj, dhe do të përkushtoheni në përmirësimin e gjendjes suaj! Nuk do t’a krahasoni veten me askënd, por do të jetoni jetën tuaj ashtu siç ka shkruar Zoti për ju, asnjë zgjatje të syrit për asnje gjë.

Do të merrni atë që ju ka dhënë Zoti, duke e falënderuar për të!

* Në fazën e vetëkontrollit:

Do të kuptoni se jeta juaj është në mendjen tuaj. Ndryshimi varet nga ndryshimi i mënyrës sesi mendoni, jo nga ndryshimi i mjedisit, sasisë së parave apo avansimit në punë!

* Në fazën e vetëkontrollit:

Do të kuptoni që njerëzit nuk janë engjëj, disa prej tyre janë pa edukatë, disa prej tyre janë më pak fetarë, disa janë më shumë fetar, disa të kuptuarit e kanë të thjeshtë, dhe disa janë këmbgulës në moralin e tyre pavarësisht sfidave!

* Në fazën e vetëkontrollit:

Do të kuptoni se përshtatja ndaj rrethanave është një nga shkaqet më të rëndësishme të lumturisë, pa marrë parasysh sa të ashpra janë rrethanat dhe vështirësit e jetës tuaj, nuk do të vajtoni rrethanat, por do t’i përshtateni asaj që nuk mund të ndryshohet dhe do të përpiqeni të ndryshoni ato që mund të ndryshohen!

Më në fund .. Mos prisni një epokë të caktuar të jetës të arrini vetëkontrollin, filloni prej tani e tutje merrni mësimet e jetës, të mençurit janë ata që marrin mençurinë, mësojnë nga përvojat dhe përdorin ligjet e suksesit!

Përshtatje nga: Halil Avdulli