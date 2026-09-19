Në fushën e fik’hut, janë edhe më të rrezikshëm..!
“Kam parë njerëz, që punojnë me Sunetin (Traditën Profetike) dhe që kanë fuqi në përvetësimin e zinxhirit të transmetimeve dhe përmbajtjes së tyre, por mendjet e tyre në të kuptuar janë zero.
Edhe mendjet e tyre kur’anore, gjithashtu janë pa gjë!
Këta tipa, në fushën e Fik’hut (Jurisprudencës) janë edhe më të rrezikshëm dhe e keqja e tyre është më e madhe!
Unë mendoj, se ndjekja e Imamëve të hershëm dhe pasimi i tyre është më i mirë se pasimi i tipave të tillë!”
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Shejkh Muhamed El-Gazali
Hoxhë Lavdrim Hamja