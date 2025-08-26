Në stuhitë e jetës, shpërndani shpresë dhe qetësi

Në kohët e ankthit dhe frikës, Zoti na mëson të mos dorëzohemi, por të qetësojmë zemrat e trishtuara.
Allahu u tha besimtarëve: “Mos u dëshpëroni!”
Jakubi u tha bijve të tij: “Mos e humbni shpresën!”
Jusufi i tha vëllait: “Mos u mërzit!”
Shuajbi i tha Musait: “Mos ki frikë!”
Pejgamberi ﷺ i tha Ebu Bekrit: “Mos u trishto!”
Këto fjalë janë këshillë për të gjithë ne.
Kur dikush është i frikësuar ta qetësojemë.
Kur dikush flet për errësirën e kohës, ti tregojmë për dritën që së shpejti do të agojë, dhe t’ia kujtojmë se Zoti është i Butë, Bujar dhe i Mëshirshëm.
Shpresa dhe qetësia janë forca që mbajnë njeriun në këmbë.
Ndaj, të përhapim qetësi dhe shpresë tek njëri-tjetri.
O Allah, mundësoju atyre që duruan, nuk u dorëzuan dhe nuk u dëshpëruan në Gaza , të shijojnë freskin e premtimit Tënd, pasi shijuan dhimbje të shumta për të fituar kënaqësinë Tënde.
Hoxhë Rufat Sherifi