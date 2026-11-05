Nën hijen e Aleancës së Mekës, lum parash saudite për Sirinë

Marrëveshja 403 milionë dollarë dhe pritshmëria e një vendimi nga Damasku
Presidenti sirian Ahmed al-Sharaa dhe Princi i Kurorës Saudite Mohammed bin Salman mbikëqyrën nënshkrimin e disa marrëveshjeve, duke përfshirë një marrëveshje bashkëpunimi në mbrojtje, si dhe miratimin e më shumë se 403 milionë dollarëve kredi saudite për sektorët e energjisë, strehimit, shëndetësisë dhe infrastrukturës së Sirisë.
Marrëveshjet u nënshkruan të mërkurën, gjatë vizitës së dytë të Al-Sharaa në Riad në më pak se një muaj.
Ministria e Jashtme Siriane e quajti marrëveshjen për bashkëpunim midis ministrive të mbrojtjes të dy vendeve “më të rëndësishmen” nga marrëveshjet e arritura, por nuk zbuloi detajet e saj.
Marrëveshja u nënshkrua disa ditë pasi ministri i Jashtëm sirian Asaad al-Shaibani tha se qeveria e tij po shqyrtonte bashkimin me paktin e mbrojtjes së ndërsjellë të Arabisë Saudite, Turqisë dhe Pakistanit.
“Ka diskutime të vazhdueshme për të vlerësuar hyrjen e Sirisë në Aleancën e Mekës”, tha Al-Shaibani të shtunën në konferencën e sigurisë Manama Dialogue në Bahrein.
Arabia Saudite ka kërkuar ndihmën e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve evropiane dhe të Lindjes së Mesme, si për mbështetje mbrojtëse ashtu edhe për ofensivë në luftën e saj të ripërtërirë kundër huthinjve të Jemenit. Grupi ka sulmuar aeroportet dhe objektet e naftës në Arabinë Saudite, ndërsa lufton forcat aleate me qeverinë e njohur ndërkombëtarisht të Jemenit për kontrollin e vendit.
Tensionet rajonale
Ministria e Jashtme Siriane tha në një postim në platformën X se Al-Sharaa dhe Princi Mohammed diskutuan “situatën aktuale rajonale dhe ndërkombëtare” gjatë bisedimeve të tyre në Riad.
Kjo, tha ajo, përfshinte pasojat e përshkallëzimit ushtarak mbi sigurinë rajonale, sigurinë e lundrimit ndërkombëtar, besueshmërinë e furnizimeve me energji dhe stabilitetin e ekonomisë globale.
Të dy zyrtarët bënë thirrje për de-përshkallëzim dhe zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve. Ata gjithashtu bënë thirrje për një “ndërprerje të menjëhershme të të gjitha aktiviteteve që kërcënojnë sigurinë e lundrimit detar” në Detin e Kuq, Ngushticën Bab al-Mandeb dhe Ngushticën e Hormuzit.
Hulumtuesi politik sirian Ahmed Qassem i tha Al Jazeera-s se vizita e dytë e Al-Sharaa në një periudhë kaq të shkurtër “tregon shkallën e sfidave të sigurisë” në rajon, si dhe në Siri.
Ai tha se Siria duhet t’i bashkohet Aleancës së Mekës sepse ka nevojë për një “forcë parandaluese” për të mbrojtur sovranitetin e saj dhe për të parandaluar inkursionet në rritje izraelite në territorin e saj.
Gjatë vizitës së Al-Sharaa, Fondi Saudit për Zhvillim ra dakord t’i ofrojë Sirisë një kredi prej 403 milionë dollarësh me kushte të favorshme, bazuar në gjashtë marrëveshje me Ministrinë e Financave, raportoi Agjencia Zyrtare e Shtypit Saudite.
Kreditë përfshijnë 100 milionë dollarë për rindërtimin dhe pajisjen e objekteve shëndetësore të dëmtuara, 60 milionë dollarë për rehabilitimin e banesave të dëmtuara, 105 milionë dollarë për forcimin e mbrojtjes civile, 90 milionë dollarë për rindërtimin e termocentralit të Alepos dhe 30 milionë dollarë për zhvillimin e sistemeve të ujit të pijshëm në Damask dhe Idlib, tha agjencia.
Dy qeveritë nënshkruan gjithashtu një memorandum mirëkuptimi mbi bashkëpunimin industrial, si dhe dy memorandume të tjera që lidhen me bujqësinë dhe mbrojtjen e mjedisit.
Arabia Saudite ka qenë një mbështetëse kryesore e qeverisë siriane që kur Al-Sharaa erdhi në pushtet pas rrëzimit të Bashar al-Assad në dhjetor 2024. Të dy udhëheqësit u takuan për herë të fundit në Riad më 6 tetor.
Sipas presidencës siriane, ata diskutuan planet për rindërtimin e Sirisë, duke përfshirë rehabilitimin e infrastrukturës së dëmtuar dhe objekteve kyçe.