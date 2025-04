Nënshkrimi metabolik i depresionit që gjendet në gjak

Një studim në shkallë të gjerë ka zbuluar një model të veçantë të ndryshimeve biologjike tek njerëzit me çrregullim të madh depresiv. Individët që përjetuan depresion, si aktualisht ashtu edhe në të kaluarën, shfaqën ndryshime në molekula të ndryshme të vogla në gjakun e tyre, veçanërisht ato që lidhen me yndyrnat.

Këto gjetje sugjerojnë se ndërprerjet në metabolizmin e trupit, veçanërisht në lidhje me yndyrnat, mund të luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përvojën e depresionit, duke hapur rrugë të reja për të kuptuar dhe potencialisht trajtimin e kësaj gjendjeje të përhapur.

Depresioni njihet si një gjendje e shumëanshme e ndikuar nga gjenetika, mjedisi dhe mënyra e jetesës. Ndërsa faktorët psikologjikë dhe socialë janë qartësisht të rëndësishëm, studiuesit po pranojnë gjithnjë e më shumë se proceset biologjike brenda trupit janë gjithashtu të përfshira thellë. Studimet e mëparshme që eksplorojnë kiminë e trupit në lidhje me depresionin shpesh kanë qenë të kufizuara në shtrirje, ose duke u fokusuar në një numër të vogël substancash ose duke mos përfshirë pjesëmarrësit e diagnostikuar zyrtarisht me depresion përmes vlerësimeve të plota psikiatrike.

Për të kapërcyer këto kufizime dhe për të fituar një pamje më gjithëpërfshirëse, studiuesit synuan të kryenin një hetim të detajuar të një game të gjerë substancash në gjakun e një grupi të madh njerëzish, duke përfshirë ata me depresion aktual dhe të kaluar, si dhe individë të shëndetshëm, dhe të përsërisnin këto matje me kalimin e kohës. Kjo qasje u krijua për të identifikuar një nënshkrim të fortë dhe të besueshëm biologjik të lidhur me çrregullimin e madh depresiv dhe për të eksploruar lidhjet e mundshme shkakësore midis këtyre ndryshimeve biologjike dhe vetë depresionit. Studimi u botua në Molecular Psychiatry.