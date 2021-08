Nëse do të ishit njëri ndër blerësit, në çfarë ngjyre do ta lyenit Lamborghini Countach-in tuaj të ri?

Kthimi i Lamborghini Countach lindi reagime të ndryshme në shkallë të ndryshme.

Dhe me kthimin e kësaj veture, një gjë është e sigurt – do të jetë një pamje e rrallë në rrugë me vetëm 112 shembuj për t’u bërë, përcjell Telegrafi.

Sidoqoftë, numri i kufizuar i njësive nuk do të jetë i bardhë.

Lamborghini tha se pronarët me fat kanë mbi 30 opsione ngjyrash për të zgjedhur – një kombinim i ngjyrave origjinale të trashëgimisë Countach të viteve 1970 dhe nuancave bashkëkohore.

Countach është gjithashtu në dispozicion në hije të ndryshme blu dhe jeshile, të ndritshme ose të errëta, së bashku me versionet e shumta të Rosso (të kuqe) dhe Viola (vjollce).

Dhe nëse do të ishit njëri ndër 112 blerësit, ne kemi një pyetje për ju: në çfarë ngjyre do ta lyeni Countach-in tuaj të ri?