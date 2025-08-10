“Nëse më godet një gomar…

👉 A ta padis?

👉 A të ankohem?

👉 Apo ta godas edhe unë?”

Kjo është një thënie që i atribuohet filozofit të madh Sokratit dhe përmbledh një filozofi të thellë përballë injorancës dhe fyerjes.

🔹 Sokrati nuk i kthente përgjigje marrëzive dhe nuk binte në nivelin e injorantit.

Ai besonte se dinjiteti ruhet me përmbajtje, jo me kundërpërgjigje.

🔸 Sepse nëse i përgjigjesh, bie në të njëjtin nivel me atë që të ka fyer.

Ndërsa nëse e injoron, ngrihesh mbi të.

Fuqia e vërtetë?

Qëndron te ruajtja e arsyes dhe ekuilibrit… edhe kur të tjerët përpiqen të të tërheqin në baltën e tyre.

Hoxhë Halil Avdulli

