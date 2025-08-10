“Nëse më godet një gomar…

👉 A ta padis?
👉 A të ankohem?
👉 Apo ta godas edhe unë?”
Kjo është një thënie që i atribuohet filozofit të madh Sokratit dhe përmbledh një filozofi të thellë përballë injorancës dhe fyerjes.
🔹 Sokrati nuk i kthente përgjigje marrëzive dhe nuk binte në nivelin e injorantit.
Ai besonte se dinjiteti ruhet me përmbajtje, jo me kundërpërgjigje.
🔸 Sepse nëse i përgjigjesh, bie në të njëjtin nivel me atë që të ka fyer.
Ndërsa nëse e injoron, ngrihesh mbi të.
Fuqia e vërtetë?
Qëndron te ruajtja e arsyes dhe ekuilibrit… edhe kur të tjerët përpiqen të të tërheqin në baltën e tyre.
Hoxhë Halil Avdulli