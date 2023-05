Nëse vuani nga ky problem shëndetësor, mos fusni kurrë spinaq në gojë

Spinaqi është pa dyshim një nga ato jeshillëqe që nuk duhet të mungojë këtë sezon në tryezën tuaj. I pasur me vlera ushqyese, si: vitaminë A, vitaminë C, vitaminë K, acid folik, mangan, magnez, hekur etj, ai mund të konsiderohet pa frikë si një një super ushqim i stinës. Më poshtë do të listojmë të gjitha përfitimet e tok, por edhe arsyen përse një kategori e njerëzish nuk duhet ta konsumojnë:

1.Parandalimi i kancerit

Spinaqi përmban klorofilë, i cili është i njohur të jetë efektiv në bllokimin e qelizave kancerogjene të cilat krijohen kur konsumohen ushqime të skuqura në temperaturë të lartë .

2. Shëndeti i syrit

Spinaqi përmban luteinë, një karotenoid që mbron sytë prej sëmundjeve si kataraktet e lidhura me moshën dhe degjenerimi makular.

3. Shëndeti gastrointestinal

Shëndeti gastrointestinal mund të përmirësohet duke ngrënë më shumë spinaq. Vitamina C dhe beta-karoten, punojnë për të mbrojtur qelizat e zorrës së trashë nga efektet e dëmshme të radikaleve të lira. Gjithashtu, mutacionet dhe dëmtimi i ADN-së në qelizat e zorrës së trashë mund të parandalohen nga folatet e pranishme në këtë perime me gjethe jeshile.

4. Zemër e shëndetshme

Spinaqi është një burim i shkëlqyer i vitaminave A dhe C, të cilat janë antioksidantë që ndihmojnë në eliminimin e radikaleve të lira në trup. Gjithashtu magnezi, një mineral shumë i rëndësishëm ndihmon në uljen e presionit të lartë të gjakut.

Shënim: Spinaqi është i pasur me oksalat. Njerëzit që vuajnë nga gurët e veshkave duhet ta shmangin sa më shumë këtë të fundit ose mos ta kalojnë sasinë 50 miligramë oksalat në ditë. Spinaqi ka më shumë se 50 miligramë, andaj të shmanget më mirë. Gjithashtu spinaqi përmban nivele të larta të acidit oxalic, i cili në tepri mund të pengojnë thithjen e lëndëve të tjera ushqyese si kalciumi.