Nesër në Mal të Zi mbahen zgjedhjet parlamentare

Në Mal të Zi sot është heshtja zgjedhore në prag të zgjedhjeve parlamentare që do të mbahen nesër, raporton Anadolu.

Zgjedhjet parlamentare të 11 qershorit do të jenë të dymbëdhjetat që nga vendosja e sistemit shumëpartiak në Mal të Zi dhe të gjashtat pas pavarësisë.

Në zgjedhjet parlamentare do të marrin pjesë 15 lista. Siç u vendos me short, në fletëvotim në vendin e parë do të jetë partia “Është e qartë! – Partia Boshnjake – Ervin Ibrahimoviq”, e dyta “HGI – Në anën e drejtë të botës!”, dhe e treta “Drejtësi për të gjithë!” – dr. Vladimir Leposaviq”.

Lista e koalicionit të Partisë Popullore Socialiste dhe Demos “Për ty” do të jetë në vendin e katërt, lista e koalicionit të përbërë nga “Mali i Zi i Drejtë”, Lëvizja Demokristiane, “Mali i Zi i Lirë”, Partia Demokratike Serbe dhe Lëvizja për Plevlën do të jetë në vendin e pestë, me emrin “Koalicioni Popullor – të bashkuar dhe pikë”.

Në vendin e gjashtë renditet lista e Aleancës Shqiptare, koalicion i përbërë nga Forca, Aleanca Demokratike, Aleanca Demokratike e Malit të Zi dhe grupi qytetar Lëvizja për Tuzin, e ndjekur nga lista “Lëvizja për një Mal të Zi të sigurt – Sërxhan Periq”, pastaj lista “Lëvizja për Ndryshime – Mali i Zi i Pari – Nebojsha Medojeviq – Reforma për shpëtimin e vendit”.

Lista e “Po. Ne mundemi për një Mal të Zi qytetar!” është në vendin e nëntë. Në vendin e dhjetë është lista e koalicionit të përbërë nga Partia Demokratike e Socialistëve, Socialdemokratët, Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe Partia Liberale – “Së bashku! Për të ardhmen që ju takon – Danijel Zhivkoviq”.

Lista “Evropa tani – Milojko Spajiq” është në vendin e 11-të, e ndjekur nga “SDP – Për shtëpinë tonë”, dhe më pas lista e koalicionit të Lëvizjes Qytetare URA dhe Demokratëve “Aleksa dhe Dritan – Numëroni me guxim.!”.

Në vendin e 14-të është lista e koalicionit të Demokracisë së Re Serbe, Partisë Popullore Demokratike dhe Partisë Punëtore “Për Ardhmërinë e Malit të Zi”, dhe në vendin e 15-të është lista e Forumit Shqiptar, e cila përbëhet nga Alternativa Shqiptare, Aleanca Demokratike e Shqiptarëve dhe Unioni Kombëtar i Shqiptarëve, me emrin “Forumi Shqiptar – Nik Gjeloshaj “BESA për Zhvillim Evropian”.

Të drejtë vote në zgjedhjet parlamentare kanë 542.468 qytetarë.

Qendrat e votimit do të jenë të hapura nga ora 07:00 deri në orën 20:00.