Netanyahu takon liderët e Greqisë dhe Qipros në Jerusalem

Cyprus President Nikos Christodoulides, Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu are seen before a meeting at the Presidential Palace in Nicosia, Cyprus, September 4, 2023 [Petros Karadjias/Pool via Reuters]

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pritet të zhvillojë nesër takime në Jerusalem me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis dhe presidentin e Qipros Nikos Christodoulides, raporton media izraelite Arutz Sheva.

Sipas raportimit, takimet do të nisin në orën 14:30 sipas kohës lokale dhe më pas do të mbahen deklarata të përbashkëta për shtyp.

Bisedimet zhvillohen në një kohë kur ka raportime se Izraeli, Greqia dhe Qipro po shqyrtojnë mundësinë e krijimit të një force ushtarake të reagimit të shpejtë në Mesdheun lindor, me qëllim kundërbalancimin e Turqisë. /mesazhi

