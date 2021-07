Netflix hyn në botën e video-lojërave

Video lojërat janë një tjetër shans i Netflix për të joshur konsumatorë të rinj por njëkohësisht të ofrojë diçka që konkurrentët e drejtpërdrejtë aktualisht e bëjnë.

Prej kohësh kanë qarkulluar spekulime se Netflix do të shtrinte aktivitetin në tek video lojërat dhe tashmë një raport i fundit hedh më shumë dritë mbi planet e kompanisë për 2022.

Një raport i ri nga Bloomberg thotë se Netflix ka afruar një ish ekzekutiv të Electronic Arts dhe Facebook për të udhëhequr përpjekjen e kompanisë.

Mike Verdu do ti bashkohet Netflix si zëvendës president i zhvillimit të lojërave. Ideja është që të ofrohen video lojëra në platformën streaming të Netflix duke filluar nga viti i ardhshëm.

Lojërat do të shfaqen ngjashëm me zhanrin e ri të programimit siç veproi me dokumentarët dhe shfaqet e veçanta. Për këtë shërbim të ri Netflix nuk ka planifikuar të rrisë koston e abonimit.

Në muajt në vijim Netflix do të ndërtojë ekipin e vet gaming dhe tashmë ka nisur reklamimin e pozicioneve vakante të punës në këtë departament.

Video lojërat janë një tjetër shans i Netflix për të joshur konsumatorë të rinj por njëkohësisht të ofrojë diçka që konkurrentët e drejtpërdrejtë aktualisht e bëjnë. /PCWorld Albanian