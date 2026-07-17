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Netflix po përgatit një bllokim të ri

Platforma e transmetimit Netflix po teston ndryshime të reja në mënyrën se si funksionojnë llogaritë e përbashkëta, duke i dhënë secilit profil mundësinë për të pasur një adresë të veçantë emaili.

Sipas raportimeve, përdoruesve të caktuar po u kërkohet që çdo profil brenda një llogarie të ketë emailin e tij unik, në vend që të përdoret vetëm adresa e pronarit kryesor të abonimit.

Aktualisht, një email dhe një fjalëkalim kontrollojnë të gjithë llogarinë, ndërsa profilet e ndryshme shërbejnë për lista shikimi, rekomandime dhe histori të personalizuara.

Me këtë ndryshim, çdo profil mund të marrë kode verifikimi dhe të rikuperojë qasjen pa qenë i varur nga pronari kryesor i llogarisë. Netflix thotë se një funksion i tillë mund të lehtësojë hyrjen individuale dhe menaxhimin e profileve.

Megjithatë, përdoruesit dyshojnë se kjo mund të jetë një hap tjetër në luftën e Netflix kundër ndarjes së llogarive.

Kompania nisi kufizimet ndaj ndarjes së fjalëkalimeve në vitin 2023, duke prezantuar konceptin “Netflix Household”, i cili kufizon përdorimin e një llogarie te personat që jetojnë në të njëjtën familje.

Netflix ka ndërmarrë edhe masa të tjera për t’i ndihmuar përdoruesit të ndahen nga llogaritë e përbashkëta, përfshirë transferimin e profileve në abonime të reja, duke ruajtur historikun e shikimit dhe rekomandimet personale.

Për momentin, ndryshimi po zbatohet gradualisht dhe nuk është aktivizuar për të gjithë përdoruesit.

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