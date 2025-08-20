Neutrofilet e larta në gjak: Shenjë paralajmëruese për probleme serioze shëndetësore

Një numër i lartë neutrofilesh mund të tregojë për çrregullime serioze si sëmundjet e gjakut. Neutrofilia ndodh kur ka më shumë se 7.500 neutrofile për mikrolitër
Neutrofilia është një tregues i gjendjeve themelore, që ndodh kur trupi prodhon më shumë neutrofile se zakonisht.
Ajo mund të jetë një reagim ndaj barnave apo stresit, ndaj infeksioneve dhe inflamacionit, por edhe një tregues i gjendjeve më serioze si çrregullimet e gjakut dhe kanceri i gjakut.
Nëse në qarkullimin e gjakut ka shumë neutrofile, mund të zhvillohet leukocitoza, që do të thotë një numër i lartë i përgjithshëm i qelizave të bardha të gjakut.
Çfarë është neutrofilia?
Neutrofilia ndodh kur trupi prodhon tepër neutrofile, një lloj i qelizave të bardha të gjakut, të cilat ndihmojnë në luftën kundër infeksioneve.
Numri i qelizave të bardha përbëhet nga pesë lloje qelizash të bardha, ku neutrofilet përbëjnë pjesën më të madhe. Ato ndihmojnë në luftën kundër infeksioneve, por ndonjëherë qëndrojnë aktive më gjatë sesa duhet.
Kur analizat e gjakut tregojnë një numër më të lartë neutrofilesh se norma, mjeku mund të kërkojë analiza të tjera për të zbuluar shkakun dhe për të trajtuar gjendjen themelore.
Shkaqet e neutrofilisë
Neutrofilia është një reagim i trupit ndaj një sërë problemesh, nga çrregullimet serioze të gjakut, deri tek një infeksion i zakonshëm apo një ditë stresuese në punë. Shkaqet e neutrofilisë ndahen në primare dhe sekondare.
Shkaqet primare të neutrofilisë
Neutrofilia e lindur
Leucemia mieloide kronike – kancer i gjakut që prek qelizat e bardha
Trombocitoza esenciale – një çrregullim i rrallë ku trupi prodhon tepër trombocite
Policitemia vera – çrregullim i gjakut që ndodh kur palca e kockës prodhon tepër qeliza të kuqe të gjakut
Leucemia mielomonocitare juvenile – një lloj i rrallë kanceri i gjakut që zakonisht prek fëmijët dhe ndodh kur disa qeliza të bardha nuk piqen normalisht
Leucemia neutrofile kronike – një lloj i rrallë kanceri i gjakut që ndodh kur palca e kockës prodhon tepër neutrofile
Shkaqet sekondare të neutrofilisë
Shkaqet sekondare të neutrofilisë lidhen me infeksione të ndryshme, inflamacion të shkaktuar nga gjendje mjekësore dhe reagimin e trupit ndaj stresit.
Shkaqet sekondare përfshijnë:
Infeksionet dhe inflamacionin
Inflamacion akut ose kronik të shkaktuar nga artriti reumatoid dhe sëmundja inflamatore e zorrëve
Vaskulitisi – inflamacion i enëve të gjakut
Lëndimet – si thyerja e kockave
Reagimet ndaj tumoreve
Reagimet ndaj barnave
Stresi fizik ose emocional
Pirja e duhanit
Ushtrime intensive fizike
Dallimi mes neutrofilisë dhe neutropenisë
Neutropenia ndodh kur numri i neutrofileve është më i ulët se normalja, dhe zakonisht zhvillohet për shkak të infeksioneve ose disa trajtimeve kundër kancerit.
Simptomat e neutrofilisë
Vetë neutrofilia zakonisht nuk shkakton simptoma. Një numër i lartë i qelizave të bardha mund të jetë tregues i gjendjeve themelore që mund të shkaktojnë simptoma si:
Temperaturë trupore mbi 38°C
Ndjesi dobësie ose lodhje
Ndjesi marramendjeje ose të fikëti
Infeksione të përsëritura
Plagë që nuk shërohen
Nyja të fryra ose të dhimbshme
Diagnostikimi i neutrofilisë
Meqë neutrofilia mund të jetë tregues i një gjendjeje themelore mjekësore, mjekët zakonisht kryejnë një ekzaminim fizik, duke kërkuar shenja infeksioni, inflamacioni ose çrregullimi të gjakut, si dhe analizë të plotë të gjakut.
Numri normal i neutrofileve
Numri normal i neutrofileve mund të ndryshojë në varësi të faktorëve si mosha.
Në përgjithësi, niveli normal i neutrofileve është nga 1.450 deri në 7.500 neutrofile për mikrolitër, ndërsa neutrofilia ndodh kur ka më shumë se 7.500 neutrofile për mikrolitër dhe leukocitoza kur numri i përgjithshëm i qelizave të bardha kalon 11.000 për mikrolitër.