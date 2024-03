Nga perlat e pafundme të Ramazanit

Ramazani eshte mundesia me e mire qe te shoqerohemi me burimin e pashtershem te diturise, Kur’anin si dhe ata qe keto dituri na i zberthejne, sqarojne, interpretojne – hoxhallaret, elita e shoqerise.

Sikurse qe pa u shoqeruar me njerez te medhenje te fushave te ndryshme, gjithashtu pa u shoqeruar edhe me hoxhallare (respekt per te gjithe, por ketu eshte fjala per disa hoxhallare jashteserik), as nuk e din sa jane ata te medhenje, e as nuk din sa i vogel je ti vet. Thjeshte njesia metese te çrregullohet, keshtu qe edhe te tjeret, edhe vehten, edhe gjerat i matë gabim. Peshorja jone nuk funksionon jashte dimensionit tone personal.

“…Thuaj: “A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë?” Po, vetëm të zotët e mendjes marrin mësim.” Kur’an, -Zumer, 9.

O Zot, te falenderojme pa fund per perlat e pafundme te Ramazanit.

