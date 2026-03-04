Ballina Lajmet Kosovë Nga Presidenca mohojnë se Osmani refuzoi mbështetjen e LVV-së

Nga Presidenca e Kosovës, kanë reaguar lidhur me deklarimet e shefes së Grupit Parlamnetarë të LVV-së, Arbërie Nagavci, e cila ka thënë se Osmani i ofruar nënshkrimet, por që ajo i refuzoi.

“Presidentja Osmani demanton se i janë ofruar nënshkrimet dhe përkrahja nga Lëvizja Vetëvendosje për rizgjedhje si Presidente e Republikës së Kosovës. Kjo është gënjeshtër”, ka shkruar Learta Hollaj nga Presidenca.

Por, Nagavci e pyetur për këtë reagim, tha Osmani i ka të garantuar votat e LVV-së.

“Unë sot i garantoj nënshkrimet LVV-së për Vjosa Osmanin”, tha ajo.

E për këtë ka reaguar edhe zëdhënsi i Qeverisë, Arlind Manxhuka.

Ai ka thënë se sonte mund t’ia ofrojnë nënshkrimet Osmanit, mdaje edhe më shumë se konjufcës.

