Nga teshtimat te vështirësitë në frymëmarrje: Çfarë duhet të dini për alergjitë

Alergjitë ndodhin kur sistemi imunitar reagon ndaj substancave që zakonisht janë të padëmshme.
Reaksionet mund të shkaktojnë simptoma të ndryshme, nga teshtimat dhe rrjedhja e hundës deri te skuqjet e lëkurës, problemet me frymëmarrjen dhe shqetësimet e tretjes.
Ndër alergjitë më të zakonshme përfshihen alergjitë ushqimore, riniti alergjik, astma, ekzema, alergjitë e lëkurës, alergjitë ndaj ilaçeve dhe reaksionet nga pickimet e insekteve.
Simptomat varen nga lloji dhe ashpërsia e alergjisë dhe mund të përfshijnë teshtima, hundë të bllokuar ose që rrjedh, kollë, lodhje, dhimbje koke, kruajtje, skuqje, të përziera, të vjella dhe vështirësi në frymëmarrje.
Shkaktarët mund të jenë të ndryshëm. Ushqime të caktuara, ilaçet, poleni, pluhuri, myku, qimet e kafshëve, pickimet e insekteve, lateksi dhe disa metale mund të shkaktojnë reaksione alergjike.
Faktorë si gjenetika, ndryshimet hormonale dhe sistemi imunitar mund të ndikojnë gjithashtu në shfaqjen e alergjive.
Diagnoza bëhet nga mjeku përmes vlerësimit të simptomave dhe, kur është e nevojshme, analizave të gjakut ose testit të shpimit të lëkurës.
Trajtimi varet nga lloji i alergjisë dhe mund të përfshijë shmangien e shkaktarit, antihistaminikë, kortikosteroide, dekongjestantë ose imunoterapi.
Për disa persona mund të përdoren edhe masa ndihmëse si shpëlarja e hundës me solucion fiziologjik dhe pastrimi i rregullt i ambientit.
Një nga komplikimet më të rënda është anafilaksia, një reaksion alergjik i rrezikshëm për jetën.
Ënjtja e fytyrës, gjuhës ose fytit, vështirësitë në frymëmarrje, marramendja ose humbja e vetëdijes kërkojnë ndihmë të menjëhershme mjekësore.
Personat që kanë rrezik për anafilaksi mund të kenë nevojë të mbajnë me vete një autoinjektor me epinefrinë.
Në përgjithësi, shumica e alergjive mund të menaxhohen duke shmangur shkaktarët, duke ndjekur trajtimin e rekomanduar dhe duke bashkëpunuar me profesionistët e shëndetësisë.