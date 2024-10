Nigeri, të paktën 90 të vd’ekur nga shpërthimi i një cisterne karburanti

Të paktën 90 persona kanë humbur jetën dhe 50 të tjerë janë plagosur kur një kamion cisternë që mbante karburant shpërtheu në Nigerinë veriperëndimore, raporton Anadolu.

Zëdhënësi i policisë, Lawan Adamu për AA bëri të ditur se cisterna shpërtheu përgjatë rrugës në autostradën Kano-Hadejia në zonën e qeverisë lokale Taura në shtetin Jigawa.

Adamu theksoi se incidenti ndodhi mbrëmë, me cisternën që shkaktoi një zjarr masiv flakët e të cilit zgjatën deri në orët e mëngjesit të sotëm.

A Petrol tanker exploded in Jigawa killing 94 and critically injuring 50+.

The driver lost control and the truck flipped over, along Kano-Hadejia expressway.

According to reports, as locals were scooping fuel, around 11:40pm last night the truck exploded. pic.twitter.com/yJsjXEGKxO

— Trending Explained (@TrendingEx) October 16, 2024