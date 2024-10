Nissan zbulon modelin e ri Patrol

Më në fund, ka një Nissan Patrol të ri.

Modeli i gjeneratës së shtatë zëvendëson një tjetër model të vjetër që ishte në shitje për jo më pak se 14 vjet.

Ndërsa të gjitha imazhet dhe premiera botërore nga Abu Dhabi u përqendruan në fuoristradën gjigante me V6 3.5-litërsh me dy turbo, disa tregje do të marrin gjithashtu një V6 bazë 3.8 litra.

Motori pa turbo është vlerësuar të ketë 316 kuaj fuqi.

Siç raportohet, Patrol do të shitet në Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite dhe vende të tjera që janë pjesë e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) nga 1 nëntori.