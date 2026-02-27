Një “bombë sioniste” mbi median palestineze në Jerusalem

Si po tentohet të shuhet çdo zë për atë që po ndodh në “Qytetin e Vjetër”
Pak pas mesnatës së së dielës, ministri Izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, nënshkroi një urdhër ushtarak që në heshtje, por me vendosmëri, riformësoi peizazhin mediatik në Jerusalemin Lindor të pushtuar.
Pesë platforma mediatike dixhitale palestineze – Al-Asima, Mi’raj, Al-Quds Al-Bawsala, Quds Plus dhe Al-Midan – u shpallën zyrtarisht organizata të ndaluara, të akuzuara për lidhje me Hamasin dhe “nxitje”, akuza të bëra pa prova të paraqitura publikisht.
Për palestinezët dhe për këdo që përpiqet të kuptojë se çfarë po ndodh në Jerusalem, rëndësia e këtij veprimi shkon shumë përtej lirisë së shtypit.
Ai sinjalizon një përpjekje të përshpejtuar për të imponuar kontroll pothuajse total të informacionit mbi qytetin – në një kohë kur faktet në terren po ndryshojnë me shpejtësi dhe shqyrtimi publik është më i nevojshëm.
Pse janë të rëndësishme këto platforma?
Jeruzalemi nuk është një qytet i hapur për palestinezët. Bregu Perëndimor i pushtuar është i mbushur me pika kontrolli, porta dhe barrikada.
Për shumicën e palestinezëve, hyrja në Jerusalemin Lindor të pushtuar është ose e pamundur ose i nënshtrohet lejeve izraelite që mohohen rregullisht. Gazetarët ndërkombëtarë gjithashtu përballen me kufizime në rritje.
Në këtë mjedis, këto platforma dixhitale me bazë në Jerusalem janë bërë të domosdoshme. Ato kanë ofruar raportime minutë pas minute nga Qyteti i Vjetër, vendbanimet palestineze dhe, më e rëndësishmja, nga kompleksi i Xhamisë Al-Aksa.
Gjatë Ramazanit, gjatë bastisjeve, gjatë pushtimeve të paligjshme të kolonëve – këto media kanë qenë ind lidhës midis Jerusalemit dhe pjesës tjetër të Palestinës. Ato jo vetëm që kanë raportuar lajmet. Ato kanë dokumentuar praninë e tyre.
Pikërisht për këtë arsye ato janë zhdukur tani.
Autoritetet izraelite thonë se mediat e ndaluara janë përdorur për të nxitur trazira. Gazetarët palestinezë thonë se po zhvillohet sipas një skenari të njohur: akuza të gjera për sigurinë të lëshuara pa prova transparente, të aplikuara në mënyrë selektive ndaj gazetarëve palestinezë.
Ky model është përsëritur gjatë viteve.
Bëhen akuza, shpesh të diskutuara ose të mohuara më vonë, por pasojat janë të menjëhershme dhe të pakthyeshme – arrestime, ndalime, burgime dhe në disa raste vdekje.
Qëllimi nuk është të fitohet një argument ligjor. Qëllimi është të hiqen zërat nga terreni.
Ndalimi i platformave palestineze në Jerusalem nuk ndodhi në mënyrë të izoluar.
Kjo vjen pas kufizimeve të rinovuara të Izraelit ndaj Al Jazeera-s, operacionet e së cilës janë të ndaluara brenda Izraelit – një veprim i kritikuar gjerësisht nga grupet e lirisë së shtypit dhe praktikisht i pashembullt për një vend që pretendon kredenciale demokratike.
Së bashku, këto hapa përfaqësojnë një fushatë të qëndrueshme për të ngushtuar rrethin e atyre që mund të raportojnë mbi Izraelin, Palestinën dhe veçanërisht Jerusalemin.
Gazetarët në terren përshkruajnë një “efekt frikësimi”: redaktorët përdorin autocensurë, kontribuesit tërhiqen dhe reporterët peshojnë gjithnjë e më shumë nëse një histori ia vlen rreziku personal.
Jerusalemi pa dëshmitarë
Me urdhrin e Katz, Izraeli në mënyrë efektive ndaloi pothuajse çdo platformë dixhitale palestineze të dedikuar ekskluzivisht për Jerusalemin.
Këto media kronikuan aktivitete të përditshme që rrallë raportoheshin diku tjetër: prishje shtëpish, konfiskime tokash, pushtime nga kolonët, arrestime dhe ndërhyrje të përsëritura në vendet e shenjta.
Për mediat ndërkombëtare që nuk mund të ruanin akses të vazhdueshëm, ato shpesh mbushnin boshllëqe kritike raportimi.
Në javët e fundit, disa platforma janë detyruar të raportojnë mbi inkursionet izraelite në Al-Aksa nga jashtë Qytetit të Vjetër – përfshirë nga Mali i Ullinjve – pasi autoritetet siguruan që asnjë gazetar palestinez i lidhur me ta nuk lejohej të punonte brenda.
Një nga mediat e ndaluara, Al-Asima (Rrjeti i Kryeqytetit), njoftoi se po pezullonte operacionet. “Kjo nuk është një tërheqje nga misioni ynë,” tha rrjeti, “por një masë për të mbrojtur gazetarët tanë nga brutaliteti i pushtimit.”
Për gazetarët palestinezë, ndalimi thjesht formalizon atë që kanë duruar prej kohësh: arrestime, rrahje, konfiskim të pajisjeve, ndalime udhëtimi dhe përjashtim nga vendet kyçe.
Që nga fillimi i luftës në Gaza, rreziqet janë shumëfishuar.
Mbi 250 gazetarë palestinezë janë vrarë në dy vitet e gjysmë të fundit.
Autoritetet izraelite kanë ndaluar më shumë se 200 gazetarë dhe punonjës të medias; të paktën 42 mbeten në burg, shumë të akuzuar për “nxitje” për publikimin e fakteve ose pamjeve filmike.
Të jesh gazetar palestinez sot nuk është vetëm e rrezikshme – është gjithnjë e më e papërballueshme.
Analistët palestinezë argumentojnë se Izraeli e sheh kontekstin aktual – luftën në Gaza, paralizën ndërkombëtare dhe shpërqendrimin rajonal – si një dritare historike për të përshpejtuar axhendën e tij afatgjatë në Jerusalem.
Nga kjo perspektivë, heshtja e medias palestineze nuk është qëllimi. Është përgatitja.
Grupet e shoqërisë civile paralajmërojnë se bllokadat e medias shpesh paraprijnë masat e intensifikuara në terren: mbikëqyrje e shtuar policore, konfiskim i banesave, shembje shtëpish dhe presion mbi institucionet palestineze.
Ndërsa platformat palestineze fikin dritat dhe media ndërkombëtare përballet me kufizime gjithnjë e në rritje, Jerusalemi po mbyllet – jo vetëm fizikisht, por edhe në mënyrë narrative.
Ajo që mbetet është një heshtje e menaxhuar me kujdes, e zbatuar nga urdhra ligjorë, shenja ushtarake dhe fshirje dixhitale.
Dhe në një qytet ku pushteti ushtrohet po aq shumë përmes dukshmërisë sa edhe përmes forcës, ajo heshtje mund të jetë një nga ngjarjet më të rëndësishme deri më tani.