Një çamçakëz bllokon viruset duke parandaluar herpesin dhe gripin

Çamçakëzi redukton ngarkesën virale të dy viruseve herpes simplex dhe dy llojeve të gripit A, duke parandaluar përhapjen e tyre.

Sëmundjet infektive përbëjnë një kërcënim në rritje për shëndetin e njeriut. Pandemia Covid-19 dhe epidemitë e viruseve H1N1, SARS, Ebola, Zika dhe H5N1 (gripi i shpendëve) e kanë demonstruar këtë. Por sëmundjet e zakonshme virale kanë gjithashtu një ndikim të rëndësishëm në shëndetin dhe ekonominë globale, si gripi sezonal, i cili shkakton 250,000-500,000 vdekje në mbarë botën çdo vit dhe virusi herpes simplex-1 (HSV-1), i cili infekton mbi dy të tretat e popullsisë së botës dhe për të cilin ende nuk ka vaksinë. Tani një grup studiuesish nga Shkolla e Stomatologjisë e Universitetit të Pensilvanisë dhe bashkëpunëtorët e tyre në Finlandë kanë krijuar një çamçakëz që mund të bllokojë transmetimin e këtyre viruseve.

Duke u mbështetur në punën e tyre të mëparshme, tani në provat klinike, të cilat treguan se një qasje e ngjashme mund të reduktonte SARS-CoV-2 në pështymë me më shumë se 95 për qind, studiuesit demonstruan aftësinë e çamçakëzit për të neutralizuar gjithashtu dy viruse herpes simplex (HSV-1 dhe HSV-2) dhe dy shtame të influencës A dhe H3N21. “Kontrolli i transmetimit të virusit vazhdon të jetë një sfidë e madhe globale,” tha autori kryesor Dr. Henry Daniell. “Përvojat tona të fundit me COVID-19, situata në zhvillim me gripin e shpendëve H5N1, madje edhe përhapja e shpejtë e fruthit gjatë shpërthimeve aktuale në Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë këtë.” Detajet e hulumtimit janë publikuar në revistën Molecular Therapy.

Një çamçakëz i bërë nga pluhur fasule

Çamçakëzi është bërë me një pluhur nga fasulet lablab (Lablab purpureus), i njohur gjithashtu si fasule zymbyl, një lloj bishtajore që është e lartë në proteina dhe përmban natyrshëm një proteinë antivirale të quajtur FRIL që lidhet me grimcat virale dhe i neutralizon ato. Studiuesit demonstruan se formulimi i çamçakëzit lejon shpërndarjen efektive të proteinës në vendet e infeksionit viral dhe është në gjendje të neutralizojë dy lloje të influencës A (H1N1 dhe H3N2) dhe dy viruse herpes simplex (HSV-1 dhe HSV-2).

“Ideja,” shpjeguan studiuesit, “ishte të zhvillohej një qasje që synonte të reduktonte ngarkesat virale në vendet ku ndodh transmetimi dhe, duke pasur parasysh se për viruset e konsideruara, transmetimi ndodh më shumë përmes gojës sesa përmes hundës, ne u fokusuam në zgavrën me gojë”.

Eksperimentimi

Duke përdorur një simulator përtypjeje, studiuesit treguan se 40 miligramë të një tablete me dy gram çamçakëz fasule ishin të mjaftueshme për të reduktuar ngarkesën virale me më shumë se 95 për qind. “Këto rezultate – nënvizuan autorët e studimit – sugjerojnë se do të jetë e mundur të testohet çamçakëzi në provat klinike të ardhshme njerëzore për të minimizuar infeksionin dhe transmetimin e disa llojeve të viruseve”.

Studiuesit përgatitën çamçakëzin si një produkt medikamentoz që plotëson specifikimet e FDA-së për produktet medicinale dhe kryen një test stabiliteti, duke demonstruar se proteina FRIL mbeti e qëndrueshme si në pluhurin e fasules, ashtu edhe në çamçakëzin për periudha të gjata, duke ofruar dëshmi të përshtatshmërisë së saj për prodhim komercial.

Qëllimet e ardhshme të kërkimit

“Gjetjet nga studimi ynë vendosin themelin për vlerësimin e këtij produkti në provat njerëzore për të përcaktuar efektivitetin e tij në botën reale,” thanë studiuesit, të cilët gjithashtu planifikojnë të zhvillojnë një çamçakëz që funksionon kundër shtameve H5N1 dhe H7N9 të virusit të gripit të shpendëve. Virus që në Shtetet e Bashkuara ka infektuar miliona kafshë dhe, në disa raste, njerëz, duke shkaktuar disa vdekje.