Një hepatolog ka identifikuar frutat më të mira për t’u konsumuar çdo ditë për shëndetin e mëlçisë

Mëlçia është një pjesë kyçe e sistemit natyror të detoksifikimit të trupit, prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme ta mbash këtë organ të shëndetshëm, shkruan Parade.
Sëmundja e mëlçisë mund të shkaktohet nga një sërë faktorësh, duke përfshirë konsumin e alkoolit, gjenetikën dhe viruset, por edhe dieta luan një rol të madh. “Në të kaluarën, ndryshimet në dietë ishin e vetmja mënyrë për të trajtuar sëmundjet e mëlçisë”, thotë Dr. Zhaoping Li, duke shtuar, “Cilësia dhe marrja e ushqimit janë thelbësore për shëndetin e mëlçisë”.
Edhe pse nuk ka ndonjë ushqim magjik që do ta transformojë shëndetin e mëlçisë suaj brenda natës, shumë ekspertë bien dakord se një frut në veçanti mbështet organin më të madh të trupit. Më poshtë, mjekët shpjegojnë se cilat fruta rekomandojnë dhe pse.
Frutat e rekomanduara nga hepatologët për shëndetin e mëlçisë
Edhe pse shumica e frutave dhe perimeve janë të dobishme për mëlçinë, mjekët theksojnë se boronicat janë veçanërisht efektive.
“Boronicat janë një nga frutat më të studiuara për mbrojtjen e mëlçisë dhe kanë një efekt të fuqishëm”, thotë Dr. Anthony Martinez, hepatolog dhe profesor i asociuar i mjekësisë. Ai shpjegon se kjo është kryesisht për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të polifenoleve, përbërës bimorë të njohur për vetitë e tyre antioksiduese dhe anti-inflamatore, dhe antocianinave, një lloj antioksidanti.
“Boronicat nxisin shëndetin e mëlçisë duke zvogëluar stresin oksidativ, duke zvogëluar inflamacionin, duke përmirësuar metabolizmin e yndyrës dhe duke mbrojtur nga fibroza dhe madje edhe ndryshimet kancerogjene”, shton Dr. Martinez.
Sa boronica duhet të hani për shëndetin e mëlçisë?
Nuk ka një rekomandim të saktë se sa boronica duhen ngrënë në ditë për të përmirësuar shëndetin e mëlçisë. Megjithatë, Udhëzimet Dietike të SHBA-së rekomandojnë që shumica e të rriturve të konsumojnë 1.5 deri në 2.5 gota me këtë frut në ditë.
Dr. Martinez sugjeron të synoni të konsumoni gjysmë deri në një filxhan boronica të freskëta ose të ngrira çdo ditë. “Kjo është e mjaftueshme për të parë përfitimet metabolike”, thotë ai.