Një ma’sakër e tm’errshme: Të paktën 35 të vr’arë nga bo’mbardimet e shtëpive në Beit Lahiya

Të paktën 35 palestinezë në Gazën veriore të rrethuar u vranë në një sulm në një zonë banimi që shkatërroi disa ndërtesa në Beit Lahiya.

Një numër i panjohur njerëzish janë bllokuar në rrënoja. Mediat lokale raportojnë se ekuipazhet e mbrojtjes civile nuk janë në gjendje të arrijnë në vend për shkak të zjarrit izraelit.

Ministria e Shëndetësisë e ka përshkruar atë si një “masakër të tmerrshme”. Gaza veriore ka qenë nën një sulm tokësor prej tre javësh nga forcat izraelite, të cilat po zhvendosin me forcë dhjetëra mijëra banorë nga zona.

Qindra civilë janë vrarë gjatë pushtimit të fundit. /mesazhi

