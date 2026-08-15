Një ndër poshtërsitë e fundit të kolonëve izraelitë dhe pse duhet t’i dijnë shqiptarët…

Të vjedhin gjithçka ke, pa grimcë empatie, edhe nëse u kë bërë mirë. Sigurisht dhe të vrasin…
Në një ditë të nxehtë vere, kolonët izraelitë u freskuan në një pellg në Bregun Perëndimor, të krijuar nga devijimi i ujit që më parë kishte ujitur të mbjellat palestineze. Është një nga shumë rastet e heqjes së burimeve ujore në të gjithë territorin e pushtuar.
Burimi ishte jetësor për fshatin e afërt palestinez Fasayil në Luginën pjellore të Jordanit, ku palestinezët janë mbështetur në të për breza për prodhimin e ushqimit, punësimin dhe për të plotësuar furnizimet e parregullta izraelite me ujë për familjet e tyre.
“Furnizimi ynë me ujë është ende i ndërprerë sot, duke na privuar nga uji nga i cili varemi për shtëpitë, jetesën dhe tokën bujqësore”, tha Saad Nemer, i cili punon tokën.
Kolonët izraelitë rrëmbyen tubacionin e tij të ujitjes në qershor dhe e devijuan ujin drejt një pellgu të lashtë në vendin arkeologjik. Menjëherë pas kësaj, kolonët filluan ta promovonin atë si një atraksion turistik izraelit, dhe ministri i Financave i ekstremit të djathtë i Izraelit, Bezalel Smotrich, premtoi mbështetje financiare.
“Ata tani janë në procesin e ndërtimit të një parku rekreativ rreth pishinës,” tha Nemer.
Nemer i tregoi Reuters një dokument të titullit të tokës të vitit 2025 të lëshuar nga COGAT, agjencia ushtarake izraelite që kryen politikë civile në territoret e pushtuara. Ai gjithashtu tregoi një hartë të hartuar kur prona e tij u regjistrua në vitin 1957, para pushtimit, që tregonte se toka e tij përfshinte si një burim ashtu edhe një pellg.
Koalicioni qeverisës i ekstremit të djathtë të Izraelit ka mbikëqyrur ndërtimin masiv të vendbanimeve. Smotrich thotë se qëllimi i tij është të “varrosë idenë e një shteti palestinez”, i cili njihet nga më shumë se 150 nga 193 shtetet anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe përfshin Rripin e Gazës dhe Bregun Perëndimor, përfshirë Jerusalemin Lindor.
Kombet e Bashkuara dhe shumica e qeverive i konsiderojnë vendbanimet izraelite të paligjshme sipas ligjit ndërkombëtar që rregullon pushtimin ushtarak. Izraeli pushtoi Bregun Perëndimor në luftën e vitit 1967, por pretendon se është territor i diskutueshëm, jo territor i pushtuar.
Palestinezët kanë parë një rritje të ndjeshme të dhunës së kolonëve izraelitë, me studiuesin palestinez të fushës Fares Foqahaa që vlerëson se kolonët tani kanë marrë kontrollin e 95 përqind të burimeve të ujit në Luginën veriore të Jordanit, duke çuar në zhvendosjen e komuniteteve.
Në një fshat tjetër të Bregut Perëndimor, Qusri, kolonët vazhduan të rrethonin tre shtëpi të enjten, duke ndërprerë gjithashtu ujin dhe energjinë elektrike.
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Të tilla realitete duhet t’i kenë parasysh shqiptarët tashmë që qeveria e tyre po u hap rrugën izraelitëve për një zhvendosje në Shqipëroi, fillimisht, duke u dhënë sektorë shtetërorë e qepur ligje për ta.
Dje në Tiranë u pa një një grup prej tyre, bërë viral në rrjete, me komente aspak dashamirëse. Kjo pasi tragjeditë që ata kanë shkaktuar e po shkaktojnë në Palestinë e më tej në Lindjen e Mesme si pushtues mizorë, prevalojnë shumë mbi holokaustin nazist ndaj tyre gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Dhe sot Shqipëria gjendet në kohërat më të vështira të saj, ngjashëm me periudhat para dhe pas Pavarësisë ku ajo copëtohej në kancelaritë e Europës për t’u ndarë mes fqinjësh grabitqarë në Ballkan. Desh Zoti që shpëtoi dhe mbeti shtet. Tashmë, përballë ka kërcënimin të frikshëm të botës, atë izraelit, me një kryeministër që qartazi po shfaqet vasal i tërësishëm i tyre.
Dhe mos gënjejë kish veten se meqë u kemi bërë mirë kjo do jetë një garanci për ne. Palestinezët u sollën dhe mirë mirë ndaj tyre kur zbarkuan nga Europa në Palestinë, por më pas u shpërfaq pabesia e tyre e tmerrshme…/tesheshi.com/