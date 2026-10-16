Një përgjigje gazetares që nuk ia ndjen për palestinezët…

Formimi i cungët kulturor por dhe human i punëtorëve mediatikë
Kjo është gazetarja Esmeralda Mulaj, bashkëshorte e gazetarit të nderuar Franko Egro, e cila nga një tjetër television dhe jo nga ai që punon, u deklarua kundër kauzës palestineze, si zgjedhje e saj personale, duke përdorur kartën e dalëboje të Palestinës që nuk ka njohur Kosovën.
Pos kësaj, gazetarja në fjalë, viktimë e qartë e një narrative të pështirë dhe po aq të poshtër historike ndaj Perandorisë Osmane, plot gënjeshtra e spekullime, sajuar nga kuzhinat sllave fillimisht të antishqiparizmit, për të vijuar dhe nën komunizëm, e quajti varfërisht “pushtim” sundimin osman tërësisht proshqiptar, varfërisht në kuptimin më kulturor të fjalës, në raport me të qënit gazetare dhe të qënit kunatë e një prej osmanologëve më të spikatur, Dritan Egros, ndër ata që duhet dëgjuar më vëmendje kur flet për “pushtuesin” 500-vjeçar. Ndaj, le të shfrytëzojë shansin e afërsisë familjare me këtë historian që hem të kuptojë drejt historinë e hem vetë perandorinë(osmane).
Tjetra: te çështja palestineze qasja nuk duhet të jetë politike por humane. Më së pari, Autoriteti Palestinez, ai që nuk e njeh Kosovën, nuk përfaqëson të gjithë kauzën palestineze. Së dyti, mu prej Kosovës ne kemi afërsi me të, siç ka afërsi Serbia me Izraelin, që të dyja shtete gjenocidale, të dyja shtete që funksionojnë me mite historike për të rrëmbyer toka e kryer krime.
Palestina ka universalitet në tragjedinë e saj, pasi te ajo ngërthehet dhe ndër dramat më të mëdha njerëzore në histori, ku një popull bie viktimë e skote mosmirënjohësish, duke humbur tokën, pronën, jetën. Dhe kjo tejkalon kontekste nacionale, aq më tepër kur shteti që e ka shkaktuar këtë tragjedi po të avitet edhe ty. /tesheshi.com/