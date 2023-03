Një plan, për të dalur triumfues në këtë muaj të begatë

Ti agjërues i dashur, mos harro, por bëje një plan për vetën tënde në këtë muaj të begatshëm, që të dalësh i falur e fitimtar! Pra:

-Atë fqiun tënd të varfër që më herët nuk ia ke lëshuar as sytë, mëshiroje e ndihmoje!

-Atë mikun a vëllain tënd që pa ndonjë arsye nuk flet me të qe një kohë të gjatë, thirre në iftar!

-Atë punëtor që punon nën komandën tënde që e ke nënqmuar gjithnjë, shiqoje me buzëqeshje e respektoje!

-Prindin tënd që jo rrallëherë e ke hidhëruar, e ndoshta e ke braktisur, lumturoje!

Eh sa paqe e lumturi do të kishte ndërmjet nesh, nëse këto mësime të Ramazanit do t’i jetësonim në jetën tonë!

Nga: Driton Arifi