Presidenti më jetëgjatë i Hungarisë, i cili ka qenë në pushtet për 20 vjet dhe që kundërshton luftën me Rusinë ose pjesëmarrjen në çdo formë konflikti, ka humbur ndaj Péter Magyar, një politikan pro-evropian dhe të qendrës së djathtë.
Orbán e konsideron Izraelin një partner strategjik dhe ideologjik dhe mban një marrëdhënie të fortë personale me Benjamin Netanyahun.
Nën udhëheqjen e tij, Hungaria përdori vazhdimisht të drejtën e vetos brenda Bashkimit Evropian për të bllokuar deklaratat që dënonin Izraelin ose vendosnin sanksione.
Orbán mbrojti fuqimisht “të drejtën e vetëmbrojtjes” së Izraelit dhe kundërshtoi veprimet ndërkombëtare kundër tij në forume ligjore (si Gjykata Ndërkombëtare Penale).
Orbán e sheh politikën izraelite si një model të “demokracisë joliberale” dhe sovranitetit kombëtar, të cilin ai kërkoi ta zbatonte në Hungari.
Nga: Genc Plumbi