Një tërmet vdekjeprurës trondit Indonezinë – VIDEO

Një tërmet tronditi ishullin kryesor Java të Indonezisë, duke dëmtuar dhjetëra ndërtesa dhe duke vrarë dhjetëra persona me frikën se shifrat e viktimave mund të rriteshin.

Shërbimi Gjeologjik i SHBA tha se tërmeti me magnitudë 5.6 ballë të hënën ishte me qendër në rajonin Cianjur në provincën Java Perëndimore në një thellësi prej 10 km (6.2 milje). Ajo dërgoi banorët në kryeqytetin Xhakarta të vrapojnë në rrugë për siguri. /mesazhi

BREAKING: Earthquake rattled Indonesia’s main Island Java. About 40 people killed and over 300 injured

pic.twitter.com/eg3VOPce3t

