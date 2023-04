Një tornado e fuqishme godet Arkansasin

Një tornado e fuqishme goditi qytetin Little Rock, Arkansas këtë pasdite duke shkatërruar shtëpi, rrëzuar pemë dhe duke detyruar meteorologët lokalë të Shërbimit të Motit të evakuojnë zyrën e tyre, raporton New York Times.

”Numri i tornados ‘katastrofike’ që shpërtheu në shtetin jugor të SHBA-ve të Arkansasit është rritur në të paktën tre të vdekur dhe 30 të plagosur, ndërsa stuhitë e forta më në veri rrëzuan çatinë e një teatri në Illinois duke lënë një të vdekur dhe 28 të plagosur, bënë të ditur autoritetet lokale.

Sipas ekspertëve, tornado është pjesë e një sistemi stuhie komplekse dhe të rrezikshme që do të godasë pjesën perëndimore të mesme të epërme dhe jugun e Shteteve të Bashkuara në ditët në vijim.

Në zonën e Little Rock disa persona mbetën të plagosur edhe pse nuk dihet se sa dhe në çfarë gjendje janë. Në mediat lokale qarkulluan pamje mbresëlënëse ku shihen pemë të rrëzuara nga era e fortë dhe mbeturinat e shtëpive.

Për orët e ardhshme, një emergjencë është dekretuar edhe në qytetet e afërta Sherwood dhe Jacksonville.

Another video of the tornado going through Little Rock.

Via Matt Dishongh. #ARnews #arwx pic.twitter.com/xpAnVbgfsx

— AR Democrat-Gazette (@ArkansasOnline) April 1, 2023