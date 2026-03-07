Një valë e re shpërthimesh dëgjohet në kryeqytetin e Iranit

Shpërthime të reja u dëgjuan mëngjesin e sotëm në kryeqytetin iranian Teheran, transmeton Anadolu.
Agjencia iraniane e lajmeve Mehr njoftoi se zhurma shpërthimesh u dëgjua në disa zona të Teheranit.
Më herët, ushtria izraelite tha se më shumë se 80 avionë luftarakë të Forcave Ajrore të Izraelit kryen një valë shtesë sulmesh që synonin infrastrukturë që i përket “regjimit iranian” në Teheran dhe në zona të tjera të Iranit qendror.
Përshkallëzimi i tensioneve rajonale pasoi nisjen më 28 shkurt të sulmeve ajrore të përbashkëta të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit, të cilat lanë të vrarë më shumë se 1 mijë persona, përfshirë liderin suprem Ali Khamenei, mbi 150 nxënëse dhe zyrtarë të lartë ushtarakë.
Konflikti ka shkaktuar paqëndrueshmëri të gjerë rajonale dhe sulme hakmarrëse nga Teherani kundër objekteve të lidhura me SHBA-në në të gjithë rajonin.