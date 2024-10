Një veturë e lezetshme nga Noble tani mund të bëhet e juaja

Prodhuesi i vogël britanik Noble mund të mos jetë shumë i njohur, por veturat e tij janë të lezetshme.

Ky Noble M600 është një nga rreth 30 të ndërtuara dhe një nga vetëm disa që kanë një trup të plotë me fibër karboni.

Tani ky model mund të jetë i juaji.

I prezantuar në vitin 2009, M600 dallonte nga veturat sportive me motor të mesëm V6.

Në vend të tij, ky model vjen i pajisur me një V8 me dy turbo të ndërtuara nga Yamaha me 650 kuaj fuqi, të dërguar në rrotat e pasme nëpërmjet një manual me gjashtë shpejtësi.

Marka citoi një shpejtësi maksimale prej 362 km/h për M600, duke e bërë atë rival edhe të markave kryesore si Ferrari dhe Lamborghini.

Me kaq pak M600 që ekzistojnë, është e vështirë të thuhet nëse çmimi i kërkuar prej 239,900 paundësh – afërsisht 308,000 dollarë – është një numër i drejtë.

Kaq kushton blerja e një Huracan të ri.

Duke qenë se është ndërtuar në vitin 2016, do të duhet një kohë shumë e gjatë derisa ky M600 i veçantë të jetë i ligjshëm për t’u importuar në Shtetet e Bashkuara.