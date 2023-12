Njihuni me përfitimet e jashtëzakonshme që ushqimet e verdha kanë në trupin tonë

Ushqimet e verdha cilësohen si ngritës të menjëhershëm të humorit, të cilat përfaqësojnë lumturinë dhe gëzimin, por gjithashtu kanë edhe shumë vlera ushqyese. Të mbushura me antioksidantë si karotenoidet dhe bioflavonoidet, ato kanë një bollëk të vitaminës C. Këtu janë disa fruta dhe perime me ngjyrë të verdhë që ekspertët e shëndetit rekomandojnë për shëndetin tuaj të përgjithshëm.

Ananasi

Ananasi është një frut tropikal tepër i shijshëm, i shëndetshëm, i mbushur me lëndë ushqyese dhe antioksidantë që mbrojnë kundër inflamacioneve dhe sëmundjeve. Antioksidantët, flavonoidet dhe komponimet fenolike kanë efekte mbrojtëse të zemrës. Fruti është gjithashtu i pasur me komponime si bromelaina, e cila mund të zvogëlojë rrezikun e kancerit duke minimizuar stresin oksidativ dhe inflamacionin. I njohur zakonisht si ananas, ky frut tropikal gjithashtu ndihmon në përmirësimin dhe rregullimin e tretjes, forcimin e imunitetit dhe ndihmon shërimin e hershëm pas operacionit. Ananasi heq fryrjen dhe ndihmon në largimin e mbajtjes së ujit me ndihmën e mineraleve si kaliumi.

Kungulli

Kungujt janë më shumë se thjesht një objekt dekorues i Halloween-it. Kjo perime kacavjerrëse është jashtëzakonisht e ulët në kalori dhe është e ngarkuar me fibra që e mbajnë zorrën tuaj të shëndetshme dhe ka shumë vitaminë A. Përveç beta-karotenit, kungujt janë gjithashtu të pasur me vitamina C dhe E, hekur dhe folate, të gjitha këto forcojnë sistemin tuaj imunitar. Më shumë kunguj në dietën tuaj mund të ndihmojnë qelizat tuaja imune të funksionojnë më mirë për të shmangur mikrobet dhe për të përshpejtuar shërimin kur merrni një plagë. Ngjyra e verdhë e pasur e kungujve është gjithashtu një shenjë se është e mbushur me kalium. Kjo është thelbësore për uljen e presionit të gjakut, ndërsa gjithashtu rrit nivelet e kolesterolit HDL dhe ndihmon në mbajtjen e numrave të presionit të gjakut.

Misri

Misri është i pasur me vitaminë C, e cila ndihmon në forcimin e fuqisë së trurit tuaj dhe niacinë e cila ul nivelin e kolesterolit të keq. Misri gjithashtu ka antioksidantë që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave tuaja nga dëmtimi dhe parandalojnë sëmundje si kanceri dhe sëmundjet e zemrës. Misri i verdhë është një burim i mirë i karotenoideve, luteinës dhe zeaksantinës, të cilat janë të mira për shëndetin e syve dhe ndihmojnë në parandalimin e dëmtimit të thjerrëzave që çojnë në katarakt.

Specat e verdhë

Ky perim me pamje të bukur përdoret gjerësisht në sallata dhe makarona. Të njohura edhe si speca të ëmbël ose speca të verdhë,ato janë tepër ushqyes dhe janë të ngarkuar me antioksidantë të njohur si karotenoidë që mund të reduktojnë inflamacionin, të ulin rrezikun e kancerit dhe të mbrojnë kolesterolin dhe yndyrnat nga dëmtimi oksidativ. Vitamina B6 në specat e verdhë është një përmirësues i humorit dhe ju ndihmon të kapërceni stresin, ankthin dhe depresionin.

Bananet

I mbushur me kalium, fruti tropikal tepër i shëndetshëm është një domosdoshmëri e përditshme. Bananet janë të pasura me fibra të tretshme dhe ndihmojnë në lehtësimin e tretjes dhe largimin e problemeve të ndryshme të stomakut, duke përfshirë urthin dhe kapsllëkun. Niseshteja rezistente, lloji i fibrës që gjendet në bananet e papjekura, është prebiotik që ndihmon në mbajtjen e rregullimit të shëndetit të zorrëve. Duke qenë të ulëta në kalori, bananet janë gjithashtu të dobishme në humbjen dhe menaxhimin e peshës. Fibrat e tretshme në fruta ju ndihmojnë të jeni të ngopur duke shtuar masë në sistemin tuaj të tretjes dhe duke ngadalësuar tretjen.