Nothing prezantoi CMF Clip Pro – kufjet e reja pa tela

Kompania Nothing, përmes nënmarkës së saj CMF, ka prezantuar CMF Clip Pro, kufjet e para të tipit open-ear (me dizajn të hapur), të pajisura me kontrollin Smart Dial dhe me autonomi deri në 10 orë me një karikim të vetëm.
CMF Clip Pro janë projektuar për përdoruesit që dëshirojnë të dëgjojnë muzikë pa u izoluar plotësisht nga ambienti përreth. Kufjet përdorin një dizajn me kapëse, i cili synon të ofrojë rehati edhe gjatë përdorimit për periudha të gjata.
Veçoria kryesore është Smart Dial, një rrotë kontrolli e integruar në kutinë e karikimit, me të cilën mund të rregullohet volumi, të kontrollohet riprodhimi i muzikës, të pranohen telefonatat dhe të çiftohen pajisjet pa pasur nevojë të përdoret telefoni.
Kufjet janë të pajisura me drejtues dinamikë 10.8 mm, mbështesin kodekët LDAC, AAC dhe SBC, si dhe teknologjinë Ultra Bass për përmirësimin e frekuencave të ulëta. Ato kanë katër mikrofonë për telefonata më të qarta, lidhje Bluetooth 5.4, lidhje me dy pajisje njëkohësisht dhe modalitet me vonesë të ulët për lojëra.
Sa i përket baterisë, CMF Clip Pro ofrojnë deri në 10 orë përdorim me një karikim të vetëm dhe deri në 32.5 orë përdorim total me kutinë e karikimit.
Një karikim i shpejtë prej 10 minutash siguron deri në katër orë dëgjim. Kufjet kanë certifikim IP54 për rezistencë ndaj pluhurit dhe spërkatjeve me ujë.