Numërohet mbi 95% e votave për deputetë

Po vazhdon verifikimi i rezultatëve për subjketet politike si dhe numërimi i votave të kandidatëve për deputetë
Mbi 95% e votatave të verifikuara, Lëvizja Vetëvendosje është subjekti i parë mëe 49, 09%. PDK e dyta me 21,19 %, LDK e treta 13,17 kurse AAK e katërta me 5,70%
Sa i përk listës së kanidatëve për deputetë, Albin Kurti është më i votuari. Ndër më të votuarit në LVV janë edhe, Glauk Konjufca, Albulena Haxhiu, Hekuran Murati, Donika Gërvalla, Xhelal Sveçla, Hajrullah Çeku,Avni Dehari, Mimoza Kusari, Ejup Maqedonci.
Nga PDK më i votuari është, kryetari i partisë Bedri Hamza, pas tij janë Arian Tahiri, Uran Ismaili, Sala Jashari, Vlora Çitaku, Enver Hoxhaj, Arben Mustafa, Nait Hasani, Rrahman Rama.
Lumir Abdixhiku kryetar i LDK-së është më i votuari nga kjo parti. Pas tij, janë: Hykmete Bajrami, Ukë Rugova, Doarsa Kica Xhelili, Kujtim Shala, Anton Quni, Armend Zemaj, Lutfi Haziri, Jehina Lushaku- Sadriu.
Listës së AAK-së i prin, Ramush Haradinaj, në dhjetëshen më të votuar janë edhe, Daut Haradinaj, Besnik Tahiri, Bekë Berisha, Time Kadrijaj, Arbër Tolaj, Burim Ramadani, Pal Lekaj.