Numri i vdekjeve nga përmbytjet në Kongo kalon mbi 200

Numri i vdekjeve nga përmbytjet dhe rrëshqitjeve të dheut në lindje të Republikës Demokratike të Kongos, është rritur në 203 persona të vdekur ndërsa më shumë trupa janë gjetur, tha një zyrtar administrativ të shtunën.

Numri i përkohshëm i vdekjeve, i njoftuar vonë të premten nga guvernatori i provincës, ishte të paktën 176 të vdekur.

“Këtu në Bushushu, 203 trupa janë nxjerrë tashmë nga rrënojat,” tha Thomas Bakenga, administrator i territorit Kalehe, ku ndodhen fshatrat e prekur.

Nuk ishte e mundur të vlerësohej shkalla e plotë e humbjeve njerëzore dhe dëmeve materiale, tha ai për mediat lokale.

Reshjet e dendura të shiut në rajonin Kalehe të provincës së Kivusë Jugore të enjten shkaktuan vërshimin e lumenjve, duke shkaktuar rrëshqitje të dheut që përfshiu fshatrat Bushushu dhe Nyamukubi. /mesazhi

At least 200 people have been killed in flash floods in eastern DR Congo. Heavy rainfall has caused rivers to overflow banks. A local civil society member says 227 bodies have been found. In neighboring #Rwanda, floods and landslides have killed at least 130 people. #DRCongo pic.twitter.com/UXD9u1e5RU

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) May 6, 2023