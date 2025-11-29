Nutricionistët ndajnë këshilla për vaktin e parë, çfarë të hani për mëngjes në vend të bukës

Mëngjesi konsiderohet vakti më i rëndësishëm i ditës, jo sepse duhet të hani menjëherë sapo zgjoheni, por sepse është vakti i parë që konsumoni me stomak bosh.
Ushqimi që zgjidhni në këtë moment ndikon drejtpërdrejt në energjinë, përqendrimin dhe stabilitetin e sheqerit në gjak gjatë gjithë ditës.
Ekspertët rekomandojnë që mëngjesi të konsumohet brenda dy orëve nga zgjimi dhe të përmbajë përbërës cilësorë e të ekuilibruar.
Përkundrazi, ëmbëlsirat industriale, kroasanët apo biskotat plot sheqer dhe yndyrë janë zgjedhjet më të këqija, pasi shkaktojnë rritje të menjëhershme të sheqerit në gjak dhe më pas rënie të shpejtë, duke çuar në lodhje dhe uri të përsëritur.
Shpesh thuhet se mëngjesi nuk duhet anashkaluar nëse dëshironi të humbni peshë, sepse shmangia e tij mund të çojë në ngrënie të tepërt gjatë mbrëmjes.
Megjithatë, ekspertët theksojnë se nëse nuk ndiheni gati për të ngrënë herët në mëngjes, është më mirë të dëgjoni trupin tuaj dhe të konsumoni vaktin pak më vonë.
Çfarë të hani në vend të bukës?
Buka shpesh përmendet si “fajtore” për shtimin në peshë, por nutricionistët theksojnë se asnjë ushqim nuk ju shëndosh nëse konsumohet me masë. Sekreti qëndron në bilancin e përgjithshëm të kalorive gjatë ditës.
Nëse e teproni me bukë, makarona apo oriz, reduktimi i tyre mund të ndihmojë jo vetëm në kontrollin e peshës, por edhe në përmirësimin e ekuilibrit ushqyes, sidomos për ata që bëjnë jetë sedentare.
Megjithatë, nuk është e nevojshme ta eliminoni plotësisht bukën – një fetë bukë integrale, thekre, misri apo hikërror mund të jetë pjesë e një mëngjesi të shëndetshëm.
Ide për mëngjes pa bukë
Nutricionistja Zrina Babić rekomandon disa alternativa të shijshme dhe të ushqyeshme për mëngjes pa bukë:
• Tortilla integrale me vezë të ziera, ton dhe perime;
• Perime të fërguara me disa biskota integrale ose grissini;
• Qull me bollgur, quinoa apo hikërror, burime të shkëlqyera të karbohidrateve komplekse;
• Petulla proteinike nga përbërës cilësorë për një fillim aktiv të ditës;
• Qull elbi, si alternativë ushqyese dhe ngopëse ndaj tërshërës.
Reduktimi i bukës ofron mundësinë për të zbuluar drithëra të plota më të pasura me fibra, proteina dhe minerale.
Çelësi: ekuilibri, jo eliminimi
Buka nuk është armik i linjës – ajo duhet trajtuar me mençuri. Një dietë e ekuilibruar, e qëndrueshme dhe e pasur me ushqime cilësore është çelësi i suksesit në menaxhimin e peshës dhe shëndetit.
Në vend që të përqendroheni te ndalimet, mendoni për mëngjesin si një mundësi për të rifilluar ditën me energji, ngopje dhe qetësi.
Dhe po – është plotësisht në rregull të shijoni herë pas here një fetë bukë integrale, si pjesë e një vakti të shëndetshëm dhe të balancuar.