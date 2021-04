Nxënësja Era Syla fiton Medalje të Argjendtë në Olimpiadën Matematike Evropiane për Vajza – EGMO 2021

Përfundoi me sukses Olimpiada e 10-të Matematike Evropiane për Vajza – EGMO 2021. Ekipi i Kosovës në këtë olimpiadë prestigjioze fitoi një Medalje të Argjendtë. Kjo është medalja e parë e argjendtë e Kosovës në një olimpiadë prestigjoze ndërkombëtare për nxënës të arsimit parauniversitar.

EGMO është gara më e rëndësishme evropiane e matematikës për vajza, në të cilën marrin pjesë pothuajse të gjitha vendet e evropës dhe shumica e vendeve jashtë Evropës marrin pjesë në cilësinë e mysafirëve, të përfaqësuara nga nxënëset më të mira të matematikës. EGMO është kampionati evropian i matematikës për nxënëset e shkollave të mesme. Prandaj, arritja e Erës është vërtet e jashtëzakonshme. Rikujtojmë se këtë vit nxënësja Era Syla, falë edhe sukseseve në olimpiada ndërkombëtare të matematikës, është pranuar për të studiuar matematikë në njërin ndër universitetet më të mira të botës, në MIT – Massachusetts Institute of Technology, në SHBA.

Po ashtu, ky sukses i Erës do të ishte shumë më i vështirë pa mbështetjen profesionale të kolegëve e anëtarëve të Shoqatës së Matematikanëve të Kosovës. Me këtë rast, një falënderim të veçantë e meritojnë udhëheqësit e ekipit të Kosovës: Lideri i ekipit, matematikani Valmir Krasniqi dhe zëvendëslideri i ekipit, matematikani Dorlir Ahmeti, të cilët për vite me radhë kanë dhënë kontribute të rëndësishme për përgatitjen profesionale të nxënësve olimpiadistë të talentuar në matematikë.