“O Gjithçka, o asgjë”

Një nga pengesat më të mëdha për ndryshim dhe veprim është të menduarit në stilin “ose gjithçka, ose asgjë”.
O të jemi 100 fetarë, ose s’jemi fare fetarë.
O të fitojmë menjëherë, ose çdo gjë është e kotë.
O të bëjmë gjithçka perfekt, ose më mirë asgjë.
Ky lloj mendimi:
Parandalon iniciativat e vogla.
Nënvlerëson përpjekjet e njerëzve.
Parandalon ndërtimin e gradualtë të suksesit.
Islami na mëson një parim të çmuar:
“Unë nuk dua tjetër vetëm të përmirësoj aq sa mundem”Kuran-Hud 88
“Ajo që nuk mund të arrihet e tëra, nuk duhet lënë e tëra.”
Profeti (paqja qoftë mbi të) na mësoi:
“Ruaju nga zjarri edhe me një gjysmë hurme…”
“Mos e nënvlerëso asnjë të mirë”
“Një dirhem (dhuratë) mund të peshojë më shumë se njëqind mijë.”
“Muslimani është vëlla i muslimanit. Ai nuk i bën padrejtësi dhe nuk e braktis.”
“Kush është në ndihmë të vëllait të tij, Allahu është në ndihmë të tij.”
“Kush ia largon një brengë një muslimani, Allahu do t’ia largojë një brengë Ditën e Gjykimit.”
Tema e xhumasë dje!
Hoxhë Halil Avdulli