Obama, paralajmërim për atë që po i vjen botës

Pohimi për IA: “Po kalon me shpejtësi në duar private, rrezik nëse nuk vihet nën kontroll”
Ish-Presidenti i SHBA-së, Barack Obama, ka paralajmëruar se “inteligjenca artificiale mund të jetë e rrezikshme nëse nuk e menaxhojmë siç duhet”, duke i nxitur demokratët të formësojnë axhendat e politikave dhe qeverisjes për të adresuar çështjen, raportoi të dielën New York Times.
Vërejtjet e tij – në një aktivitet privat të kohëve të fundit për mbledhjen e fondeve – vijnë ndërsa një numër gjithnjë e në rritje i ligjvënësve amerikanë po bëjnë thirrje për rregulla më të rrepta për sistemet e inteligjencës artificiale, pas paralajmërimeve të zymta nga dy studiues të Anthropic se përparimi i shpejtë i industrisë rrezikon zhdukjen e racës njerëzore.
“Kjo është diçka që po evoluon shumë shpejt në duar private, dhe nëse nuk e marrim nën kontroll, mendoj se mund të bëhet e rrezikshme”, raportoi gazeta, duke cituar Obamën të ketë thënë të enjten.
Duke cituar një transkript të pjesshëm të vërejtjeve nga zyra e Obamës, gazeta raportoi se ai e inkurajoi Udhëheqësin e Pakicës në Dhomën e Përfaqësuesve, Hakeem Jeffries, të ndihmojë në formësimin e një debati publik mbi politikën e inteligjencës artificiale nëse demokratët rifitojnë kontrollin e Dhomës në zgjedhjet e mesit të mandatit të 3 nëntorit.
“Sapo të bëheni Kryetar i Dhomës së Përfaqësuesve, do t’u rekomandoja fuqimisht demokratëve të krijojnë një kornizë për një debat shumë publik”, i tha Obama Jeffries, shtoi gazeta. Ai u bëri thirrje gjithashtu kandidatëve në garën presidenciale të vitit 2028 që ta bëjnë inteligjencën artificiale një çështje qendrore në axhendën e tyre, me një plan shumë të qartë për të adresuar shqetësimet e sigurisë dhe ekonomike të përfshira. /tesheshi