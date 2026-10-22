Skandali i të dhënave trondit AfD-në në Gjermani, publikohen 421 mijë email-e dhe dokumente

Një rrjedhje masive e të dhënave ka vënë në vështirësi partinë e djathtës ekstreme në Gjermani, Alternativa për Gjermaninë (AfD). Rreth 421 mijë email-e, 50 mijë dokumente të bashkëngjitura dhe materiale të tjera të brendshme janë publikuar në internet, duke ngritur pikëpyetje mbi komunikimet, aktivitetet dhe mënyrën se si funksionon partia nga brenda.
Arkivi, me një madhësi prej rreth 280 gigabajtësh, përmban email-e të drejtueses së partisë, Alice Weidel, të bashkëdrejtuesit Tino Chrupalla, të figurës së njohur Alexander Gauland, si dhe të dhjetëra anëtarëve të parlamentit. Mes materialeve raportohet se ka edhe dokumente identifikimi, të dhëna bankare, fatura dhe plane strategjike.
Të dhënat janë publikuar në faqen hexane.cc, ku përdoruesit mund të gjejnë një indeks të arkivit dhe përmbledhje të përgatitura nga inteligjenca artificiale. Sipas raportimeve, pas publikimit mund të qëndrojnë aktivistë hakerë, të cilët synojnë të zbulojnë komunikimet e brendshme të partisë dhe të nxjerrin në pah mesazhe me përmbajtje raciste dhe antisemite.
AfD-ja është përpjekur ta minimizojë rëndësinë e ngjarjes, duke pretenduar se shumica e materialeve janë të vjetra dhe se llogaritë private të drejtuesve nuk janë sulmuar. Megjithatë, gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung, e cila ka shkarkuar të gjithë arkivin, raporton se në të gjenden edhe email-e të këtij viti.
Ndër materialet që kanë dalë në pah deri tani përmenden mesazhe me gjuhë raciste dhe fyese, si dhe komunikime që lidhen me antisemitizmin dhe mohimin e Holokaustit. Në një prej rasteve, një anëtar i AfD-së, Matthias Funk, raportohet se ka shpërndarë mesazhe me shprehje raciste dhe çnjerëzuese. Në një tjetër rast, Conrad Siebert thuhet se ka mbështetur idenë e përdorimit të armëve kundër emigrantëve dhe refugjatëve në kufi, duke synuar gjymtyrët e tyre.
Arkivi përmban gjithashtu një zinxhir email-esh me përmbajtje antisemite dhe mohues të Holokaustit. Raportimet përmendin edhe pretendime se një politikan lokal i AfD-së ka shitur flamuj me svastikë, ndërsa një tjetër ka dërguar një kartolinë Krishtlindjeje me simbolin nazist dhe përshëndetjen “Heil Hitler”.
Megjithatë, për shkak të sasisë së madhe të të dhënave, përmbajtja e plotë e arkivit nuk është verifikuar ende. Disa përdorues janë ende duke shkarkuar dokumentet, ndërsa mbetet e paqartë se sa nga materialet e publikuara do të mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur.
Ngjarja ka shkaktuar gjithashtu shqetësime brenda vetë partisë për sigurinë e sistemeve të saj digjitale. Sipas raportimeve të Politico, disa anëtarë po vënë në pikëpyetje arsyen pse llogaritë e vjetra nuk ishin fshirë dhe pse infrastruktura teknologjike e partisë rezultoi kaq e cenueshme.
Çështja është veçanërisht e ndjeshme pasi AfD-ja është nën vëzhgimin e shërbimeve gjermane të inteligjencës së brendshme në disa rajone. Për këtë arsye, një pjesë e anëtarëve të saj përdorin aplikacione të enkriptuara, si Signal dhe Telegram, për të komunikuar.
Publikimi i dokumenteve mund të krijojë probleme edhe për drejtuesit e partisë, veçanërisht në lidhje me mënyrën se si kanë trajtuar anëtarët e akuzuar për racizëm, antisemitizëm apo mohim të Holokaustit. Korrespondenca mund të ndihmojë në sqarimin e asaj që drejtuesit dinin dhe të masave që kanë marrë ndaj tyre.
Në të njëjtën kohë, AfD-ja po përballet me një proces gjyqësor që lidhet me klasifikimin e saj nga shërbimi gjerman i inteligjencës së brendshme si parti e ekstremit të djathtë. Rezultati i këtij procesi mund të ndikojë në hapat e ardhshëm ligjorë ndaj saj.
Për momentin, mbetet e paqartë se çfarë pasojash konkrete do të ketë publikimi i arkivit. Megjithatë, sasia e madhe e materialeve dhe fakti që përmbajtja e tyre nuk është shqyrtuar plotësisht e bëjnë këtë një çështje të ndjeshme për AfD-në, e cila duhet të përballet jo vetëm me pasojat e mundshme të dokumenteve, por edhe me pikëpyetjet mbi sigurinë e komunikimeve të saj të brendshme. /tema