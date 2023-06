Ofertë “bombastike”, Al-Hilal ka caktuar datën e zyrtarizimit të Leo Messit

Al-Hilal, nga Arabia Saudite, synon të njoftojë së shpejti nënshkrimin e Leo Messit.

Tashmë të premten, në një intervistë për gazetën Mundo Deportivo, trajneri Xavi Hernández kishte thënë se argjentinasi duhet të vendosë javën e ardhshme, këtë të shtunë Gazeta Sport referon se klubi saudit është me nxitim dhe synon ta kompletojë transferimin e tij këtë javë.

Kështu, thotë gazeta, duke cituar burime nga klubi, njoftimi duhet të bëhet të martën e ardhshme, më 6 qershor. Al-Hilal e përcaktoi këtë datë si çelësin për të pasur po-në përfundimtare të lojtarit dhe për të qenë në gjendje të aktivizojë të gjithë protokollin e përgatitur që lajmi të përhapet në mbarë botën.

Këtë fundjavë Messi do të luajë ndeshjen e fundit për PSG-në dhe më pas do të jetë i lirë të vendosë për të ardhmen, edhe pse në letër kontrata me francezët është e vlefshme deri më 30 qershor. Lojtari gjithashtu nuk dëshiron të presë shumë që të mos ketë shumë kapituj të tjerë në një telenovelë që mund të zvarriten edhe më gjatë.

Sipas burimeve të ndryshme, Al-Hilal i ofron 400 milionë euro kampionit të botës, ofertë që është e pamundur të mposhtet.